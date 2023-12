EU-Charts im November 2023: Starke Zahlen für die PS5 – Xbox Series X/S bricht ein

Nachdem Sony Interactive Entertainment Anfang des Jahres darauf hinwies, dass die weltweiten Lieferengpässe der PS5 endlich ein Ende haben, verbuchte die Konsole in den letzten Monaten immer wieder beeindruckende Zahlen.

Wie aus den aktuellen Hardware-Charts hervorgeht, setzte sich dieser Trend in Europa auch im vergangenen Monat fort. So berichtet GamesIndustry.biz unter Berufung auf die Erhebungen von GSD, dass in Europa im November 2023 rund 1,3 Millionen Konsolen verkauft wurden. Zu beachten ist, dass die Märkte in Deutschland und Großbritannien hier nicht berücksichtigt wurden.

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat steigerten sich die europäischen Konsolen-Verkäufe im November dabei um 59 Prozent. Eine Entwicklung, die die Marktforscher von GSD quasi ausschließlich auf die PS5 zurückzuführen, die sich ein weiteres Mal die Spitze der EU-Hardware-Charts sicherte.

Während die Switch auf dem zweiten Platz landete, bildete die Xbox Series X/S im November 2023 das Schlusslicht der aktuellen Systeme.

Nur die PS5 legte im November zu

Angetrieben von der besseren Verfügbarkeit, dem Black Friday-Geschäft und dem Launch der neuen schmaleren Variante legten die Verkaufszahlen der PS5 im Vergleich mit dem November 2022 um satte 376 Prozent zu. Bei der PS5 handelte sich um die einzige Konsole, die gegenüber dem Vorjahr steigende Zahlen verbuchte.

Die Verkaufszahlen der Switch sanken im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 35 Prozent. Hier gilt allerdings zu beachten, dass sich das im März 2017 veröffentlichte System langsam aber sicher dem Ende seines Lebenszyklus nähert. Deutlich bedenklicher sind die Zahlen der Xbox Series X/S, die gegenüber dem November 2022 um 26 Prozent einbrachen.

Zahlen, mit denen die Xbox Series X/S in Europa weiter an Boden verliert. Ein Trend, der sich bereits im Oktober abzeichnete. Hier gingen die europäischen Verkaufszahlen der Xbox Series X/S um 52 Prozent zurück.

Abschließend wies GSD darauf hin, dass die europäischen Kunden im November 2023 2,56 Millionen Einheiten an Zubehör erwarben – ein Plus von 13,8 Prozent. Der größte Teil der Verkäufe geht hier auf den DualSense zurück, der natürlich von den beeindruckenden Zahlen der PS5 profitierte. Der Remote-Handheld Portal sicherte sich im November Platz 8 der europäischen Zubehör-Charts.

Quelle: GamesIndustry.biz

