Europa-Charts: Diese Spiele waren im November 2023 besonders erfolgreich

Die europäischen Spielecharts des Monats November sind da. Der erste Platz ging erwartungsgemäß an einen Shooter aus dem Hause Activision. Und auch “Hogwarts Legacy” wurde noch einmal beflügelt.

Dank der Switch-Version konnte "Hogwarts Legacy" im November in die Top 3 zurückkehren.

Nachdem wir zuletzt einen Blick auf die britischen und amerikanischen Videospielcharts werfen konnten, folgte heute die für Europa gültige November-Auswertung.

Die europäischen Hardware-Charts, die einmal mehr von der PS5 dominiert werden, sind Thema einer gesonderten Meldung.

Im vergangenen Monat wurden auf den erfassten europäischen Märkten 24,6 Millionen Videospiele verkauft. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs um 20 Prozent.

Hierbei ist zu beachten, dass im laufenden Jahr fünf Wochen in die Wertung einflossen, 2022 aber nur vier volle Wochen. Bei einer Gegenüberstellung des gleichen Vier-Wochen-Zeitraums ergibt sich ein Rückgang um zwei Prozent.

Modern Warfare 3 schnappt sich den ersten Rang

Für den Spitzenreiter im November brauchte es keine Glaskugel: “Call of Duty: Modern Warfare 3” schnappte sich trotz aller Kritik den ersten Platz, profitierte aber auch davon, dass im November keine weiteren nennenswerten Neuerscheinungen in die Charts einflossen.

In den ersten Wochen nach dem Launch von “Call of Duty: Modern Warfare 3” lagen die Verkäufe 33 Prozent hinter den Zahlen, die anfangs mit dem 2022er “Call of Duty: Modern Warfare 2” erzielt wurden. Dennoch war es mit großem Abstand das meistverkaufte Spiel des Monats.

Platz 2 ging im November an das Fußballspiel “EA Sports FC 24”, das verglichen mit “FIFA 23” einen dreiprozentigen Zuwachs erzielen konnte. Ausschlaggebend waren nicht zuletzt starke Rabatte während der diesjährigen Black Friday-Periode.

Hogwarts Legacy mit 509-Prozent-Boost

Erwähnenswert ist ebenfalls “Hogwarts Legacy”, das im November für die Switch auf den Markt kam, was den Titel auf den dritten Platz der europäischen Charts hievte. Da gleichzeitig die zuvor veröffentlichten Versionen rabattiert waren, gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vormonat um 509 Prozent nach oben.

Die Switch-Version war für mehr als die Hälfte der November-Verkäufe von „Hogwarts Legacy“ verantwortlich. Mit den neusten Zahlen sieht es danach aus, als ob das Spiel von Warner Bros im Jahr 2023 auf dem zweiten Platz der meistverkauften Spiele landen wird, direkt hinter “EA Sports FC 24”.

Nachfolgend die europäische Top 10 des Monats November, die den digitalen Verkauf und den Absatz im Handel einschließt.

Rang Spiel 1 Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) 2 EA Sports FC 24 (EA) 3 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 4 Super Mario Bros Wonder (Nintendo)* 5 Spider-Man 2 (Sony) 6 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 7 Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft) 8 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* 9 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 10 Football Manager 2024 (Sega)

*) Ohne Digitaldaten

Allein in der Black-Friday-Woche wurden 7,8 Millionen Spiele verkauft. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit ein leichter Rückgang von einem Prozent. “EA Sports FC 24” war mit Abstand der meistverkaufte Titel der Black Friday-Aktionen, gefolgt von “Call of Duty” und “Hogwarts Legacy”.

