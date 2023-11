Call of Duty Modern Warfare 3: Test-Wertungen zeichnen ein düsteres Bild

Call of Duty Modern Warfare 3:

"Call of Duty" ist eines der Zugpferde von Activision Blizzard. Die Tests zu “Modern Warfare 3” bescheinigen allerdings einen Shooter, der nur noch unteres Mittelmaß ist.

Die “Call of Duty”-Reihe gehört zu den größten Marken des kürzlich von Microsoft übernommenen Publishers Activision Blizzard. Doch dass die einzelnen Spiele trotz des großen Budgets und der beteiligten Studios kein Qualitätsgarant sind, zeigt das Beispiel “Call of Duty: Modern Warfare 3”.

Zwar konnte der neue Shooter den Spitzenplatz der britischen Charts erobern und vor allem auf den PlayStation-Konsolen Käufer mobilisieren. Gleichzeitig machen die inzwischen veröffentlichten Tests deutlich, dass innerhalb der Sub-Reihe ein neuer Tiefpunkt erreicht wurde.

Metascore von nur 50

Seit dem Launch von “Call of Duty: Modern Warfare 3” in der vergangenen Woche wurden auf Metacritic mehr als 30 Reviews zusammengetragen, von denen elf gewertete Tests für einen Metascore von 50 sorgten. Beim Rest steht die finale Wertung noch aus, was zu späteren Score-Verschiebungen führen könnte.

Mit dem vorläufigen Ergebnis kommt der Shooter auf einen der schlechtesten Wertungsschnitte in der Geschichte von “Call of Duty”, nachdem der PS Vita-Ableger „Call of Duty: Black Ops Declassified“ im Jahr 2012 mit einem Metascore von 33 die untere Messlatte setzte.

Selbst das kritisierte “Call of Duty: Vanguard” liegt mit einem Metascore von 73 deutlich oberhalb des Wertungsschnitts von “Call of Duty: Modern Warfare 3”.

VGC schreibt im Fazit zum neuen Shooter: “Ein Call of Duty-Spiel dieser minderen Qualität währe vor einem Jahrzehnt ein Skandal gewesen. Jetzt ist es sinnbildlich für eine Herangehensweise an eine Serie, die dringend einen Realitätscheck braucht.”

Modern Warfare 3: Kurzer Entwicklungszyklus untermauert DLC-Gerüchte

Ähnlich sieht es Metro Game Central und betont, dass “Call of Duty: Modern Warfare 3” teils ein DLC, teils eine “Warzone”-Kopie sei. Die Publikation verweist gleichermaßen auf eines der schlechtesten „Call of Duty”-Spiele und auf “eine der zynischsten Videospielveröffentlichungen aller Zeiten”.

Allerdings gibt es auch wohlwollendere Stimmen. So meint Daily Star: „Alles in allem ein schwaches Call of Duty. Aber es gibt immer noch genug im Multiplayer für Fans, die sich noch monatelang daran erfreuen können.“ Man solle einfach die Kampagne ignorieren.

Weitere Wertungen und Ausschnitte aus den Fazits sind auf Metacritic zusammengefasst.

User-Score unterbietet Metascore

Während die Meinungen der Presse zusammengenommen noch eine Einstufung im gelben Bereich bedeuten, ist der User-Score mit einem Wert von 1,5 tiefrot.

Auch auf Steam manifestiert sich eine negative Grundstimmung. Zusammengefasst sind die mehr als 3.000 Meinungen zum Spiel “größtenteils negativ”.

Modern Warfare 3: Trotz aller Kritik – Entwickler sind „unglaublich stolz“ auf den Shooter

Veröffentlicht wurde “Call of Duty: Modern Warfare 3” am 10. November 2023 für Konsolen und PC. Spieler, die eine PS5 kaufen möchten, bekommen den Shooter aufgrund eines preisreduzierten Bundles immerhin gratis.

