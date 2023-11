Call of Duty Modern Warfare 3: 80 Prozent – PS5 und PS4 dominieren in UK die Verkäufe

Call of Duty Modern Warfare 3:

“Call of Duty: Modern Warfare 3” ist die größte Veröffentlichung der vergangenen Woche. Vor allem PlayStation-Spieler griffen im Einzelhandel beherzt zum neusten Teil der Shooter-Reihe, wie die neusten UK-Auswertungen nahelegen.

“Call of Duty” gehört seit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zur Xbox-Sparte. Die Shooter-Reihe war während der monatelangen Verhandlung mit Regulierungsbehörden eine der größten Hürden, da rückblickend auf die Bethesda-Übernahme eine weitgehende Exklusivumwandlung bestimmter Marken drohte.

Microsoft wiederum betonte wiederholt, dass eine exklusive Veröffentlichung von „Call of Duty“ auf Xbox-Konsolen und PC wirtschaftlich betrachtet keinen Sinn ergeben würde. Die neusten UK-Charts untermauern diese Einschätzung.

80 Prozent der Verkäufe auf PS4 und PS5

Zunächst muss angemerkt werden, dass die wöchentlichen UK-Erhebungen die Verkäufe im Einzelhandel widerspiegeln, nicht aber den Absatz auf digitalen Plattformen. Da die PC-Version von “Call of Duty: Modern Warfare 3” nicht als Disk-Version verkauft wird, fällt sie aus den britischen Retail-Charts raus.

Übrig blieb die Absatzverteilung auf Konsolen, die eine deutliche Dominanz der PlayStation-Versionen zeigt. Sie kommen zusammen auf 80 Prozent der Verkäufe, wie Christopher Dring von Gamesindustry auf Twitter/X berichtet.

Modern Warfare 3 – UK-Verkaufsanteile auf den Konsolen:

PS5: 72 Prozent

Xbox: 20 Prozent

PS4: 8 Prozent

Modern Warfare 3: Umfangreicher Day-One-Patch steht bereit – Erste Maps zurückgezogen

Die Dominanz der PS4- und PS5-Versionen auf den Konsolenplattformen hat mehrere Gründe. Einerseits ist die PS5 auf dem britischen Markt weiter verbreitet als die Xbox-Konsolen. Ebenfalls zählen die digitalen Spiele hinzu, die im Bundle mit der Sony-Konsole verkauft wurden. Das Paket ist auch hierzulande zum reduzierten Betrag von 499,99 Euro erhältlich.

Dring schreibt dazu: „Der Begriff physisch bezieht sich auf einen Verkäufer von physischen Produkten. Digitale Codes in Boxen zählen also als physischer Verkauf.“

Doch auch im Fall der Xbox Series X gibt es Bundles: Zum Preis von 489,99 Euro verkauft Media Markt hierzulande zum Beispiel ein Paket, das neben der Konsole jeweils ein Exemplar von “Diablo 4” und Call of Duty: Modern Warfare 3″ beinhaltet.

Ein weiterer Punkt, der dem Verkaufsanteil von “Call of Duty: Modern Warfare 3” auf den PlayStation-Konsolen zugutegekommen sein könnte, ist die Hoffnung vieler Xbox-Spieler auf die baldige Aufnahme des Shooters in den Xbox Game Pass.

Unabhängig davon wird es mit der Veröffentlichung der digitalen Daten voraussichtlich zu Verschiebungen kommen, da auch die PC-Version berücksichtigt werden kann.

Modern Warfare 3: Trotz aller Kritik – Entwickler sind „unglaublich stolz“ auf den Shooter

Weniger erfolgreich als Modern Warfare 2

Der Erhebung für den britischen Markt lässt sich entnehmen, dass der Launcherfolg von “Call of Duty: Modern Warfare 3” um 25 Prozent unterhalb des Vorgängers “Call of Duty: Modern Warfare 2” liegt. Bei dieser Angabe ist ebenfalls zu beachten, dass die digitalen Verkäufe nicht berücksichtigt sind, sodass ein endgültiges Ergebnis noch offen ist. Letztendlich dürfte die massive Kritik am neuen Shooter nicht verkaufsfördernd gewesen sein.

Die vollständigen UK-Charts werden im Laufe des Tages erwartet.

