Modern Warfare 3: Umfangreicher Day-One-Patch steht bereit – Erste Maps zurückgezogen

Schon in der vergangenen Woche sorgte der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ für reichlich Gesprächsstoff. So erhielten Vorbesteller Zugriff auf die Kampagne und kritisierten vor allem die fehlenden Highlights und den geringen Umfang von gerade einmal drei bis vier Stunden Spielzeit.

Heute erschien „Modern Warfare 3“ offiziell und machte schnell deutlich, dass auch der Online-Multiplayer mit diversen Problemen zu kämpfen hat. Nur wenige Stunden nach dem heutigen Launch zogen Activision und die Entwickler von Sledgehammer Games nämlich erste Maps aus ausgewählten Playlists zurück.

Eine Entwicklung, die vor allem auf die unausgegorenen Spawnpunkte zurückzuführen ist. Auf vereinzelten Maps spawnten die Nutzer immer wieder in der Nähe ihrer Gegner und versetzten das gegnerische Team unfreiwillig in die Lage, an den Spawnpunkten zu campen und ihre Widersacher in klassischer „Moorhuhn“-Manier stets aufs Neue über den Haufen zu schießen.

Laut IGN wurde nicht nur „Quarry“ wegen „ungünstiger Spawns“ aus den „Hardpoint“-Playlists gestrichen. Aus dem gleichen Grund wurden auch „Rundown“ und „Scrapyard“ entfernt. Selbiges gilt für „Karachi“ in der „Cutthroat“-Playlist.

Wenn die „ungünstigen Spawnpunkte“ behoben wurden, kehren die Maps in die Playlists zurück.

Day-One-Update inkl. Changelog veröffentlicht

Begleitet wurde der heutige Release von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ vom obligatorischen Day-One-Update. Dieses steht auf allen Plattformen zum Download bereit und korrigiert verschiedene Fehler, mit denen der Shooter zu kämpfen. Unter anderem sollte das Offline-Spielen nach der ersten Einrichtung eines Activision-Kontos nicht mehr gesperrt sein.

Darüber hinaus behoben die Entwickler von Sledgehammer Games Fehler, die zu Abstürzen führen konnten, schafften Bugs aus der Welt und nahmen Anpassungen an ausgewählten Karten und Waffen vor. Das hier verfolgte Ziel: Im Bereich des Balancings nachzujustieren und für einen fairen Wettbewerb zu sorgen.

Eine Übersicht über alle vorgenommenen Anpassungen und Fehlerbehebungen liefert euch der ausführliche Changelog auf der offiziellen Website.

Laut Sledgehammer Games haben wir es beim Launch des Shooters lediglich mit dem ersten Schritt einer langen Reise zu tun. Demnach plant das Studio eine langfristige Post-Launch-Unterstützung mit Updates und neuen Inhalten.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

