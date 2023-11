Modern Warfare 3: Trotz aller Kritik – Entwickler sind „unglaublich stolz“ auf den Shooter

Bereits in der vergangenen Woche erhielten Vorbesteller Zugriff auf die Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 3“. Sonderlich positiv fiel das Feedback der Spielerinnen und Spieler leider nicht aus.

Stattdessen wurden sowohl die fehlenden Highlights der Kampagne als auch der überschaubare Umfang kritisiert. Mit einer Spielzeit von gerade einmal drei bis vier Stunden befeuerte die Kampagne die Gerüchte, dass „Modern Warfare 3“ in der Tat als DLC oder Erweiterung zu „Modern Warfare 2“ seinen Anfang nahm.

In der Zwischenzeit meldeten sich auch die verantwortlichen Entwickler von Sledgehammer Games zu Wort. Um den aktuellen Gerüchten um die holprige Entwicklung entgegenzuwirken, wies das Studio darauf hin, dass es von Anfang an darum ging, „den nächsten bahnbrechenden Call Of Duty-Ableger abzuliefern“.

„Lange bevor wir unser letztes Spiel abgeschlossen haben, hörten wir von den Fans laut und deutlich, dass sie länger in derselben Serie zusammenbleiben und spielen wollten“, so Sledgehammer Games.

Weiter führte das Studio aus: „Und das haben wir abgeliefert. Die erste wahre Fortsetzung in der Geschichte der Franchise. Deshalb haben wir erstmals Funktionen wie Carry Forward hinzugefügt, um die Investition unserer Spieler in die Modern Warfare-Serie zu ehren. Wir sind stolz darauf, das Team zu sein, das den Weg für Modern Warfare 3 ebnet.“

„Wir haben hart daran gearbeitet, diese Vision zu verwirklichen, die jahrelang in der Entwicklung war. Alles, was Gegenteiliges behauptet wird, ist schlichtweg nicht wahr. Dies ist unser Spiel, und wir können es kaum erwarten, es online mit euch allen zu spielen“, ergänzten die Entwickler.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge ist die überschaubare Kampagne vor allem auf die kurze Entwicklungszeit des Shooters zurückzuführen. Denn während an den letzten „Call of Duty“-Ablegern rund drei Jahre gearbeitet wurde, soll Sledgehammer Games gerade einmal eineinhalb Jahre Zeit gehabt haben, um „Modern Warfare 3“ zu realisieren.

Um den Shooter trotz der reduzierten Entwicklungszeit pünktlich fertigstellen zu können, soll es bei Sledgehammer Games immer wieder zu Nachtschichten und Arbeiten am Wochenende gekommen sein. Dies wiederum führte laut Bloomberg dazu, dass sich ein Teil der Entwickler betrogen vorkam. Wie Bloomberg ausführte, sollen Sledgehammer Games nach den Arbeiten an „Call of Duty: Vanguard“ nämlich längere Entwicklungszyklen zugesichert worden sein.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist ab sofort für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Statement from Aaron Halon, studio head, SHG.

“We’re incredibly proud of Modern Warfare III – both the full game experience at launch and the upcoming year of content we have planned for the community. On behalf of the extremely talented team across Sledgehammer Games and our…

— Sledgehammer Games (@SHGames) November 9, 2023