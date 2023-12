Call of Duty Modern Warfare 3: Free Weekend angekündigt – Termin, Modi und Maps

Call of Duty Modern Warfare 3:

Spieler, die kostenlos in den Shooter “Call of Duty: Modern Warfare 3” hineinschnuppern möchten, haben ab morgen die Gelegenheit dazu. Die Trial beschränkt sich auf die Multiplayer-Schlachten und stellt einige Modi, Maps und Playlists vor.

Das im Oktober veröffentlichte “Call of Duty: Modern Warfare 3” kann einige Tage lang kostenlos gespielt werden. Das gilt zumindest für den Multiplayer-Part, der einem Free Weekend unterzogen wird.

Los geht es am morgigen Donnerstag, bevor das Ende am darauffolgenden Montag eingeläutet wird. Teilnehmen am Free-Weekend können Spieler auf PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie auf dem PC.

Alle Infos zum Free Weekend von MW3

Gestartet wird das Multiplayer-Free-Weekend für PlayStation-, Xbox- und PC-Spieler am 14. Dezember 2023 um 19 Uhr. Bis zum 18. Dezember 2023 um 19 Uhr sind Teilnehmer in der Lage, kostenlos eine Auswahl an Multiplayer-Inhalten auszuprobieren.

Zu den Bestandteilen des Free Weekends von “Call of Duty: Modern Warfare 3” gehören einige der überarbeiteten Karten und die neue Map Meat aus Saison 1. Sie spielt in einem Schlachthaus im kalifornischen Hafen von Oakland.

Ebenfalls können Teilnehmer auf drei Karten für den Ground War-Modus sowie auf den War-Modus und Modern Warfare Zombies zugreifen.

Die Multiplayer-Trial in der Übersicht:

6v6-Kernkarten: Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan, Meat.

Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan, Meat. Ground-War-Karten: Popov Power, Orlov Militärbasis, Levin Resort.

Popov Power, Orlov Militärbasis, Levin Resort. Standardmodi: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Ground War, War.

Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Ground War, War. Playlists: Rustment 24/7 (Shipment und Rust), War Mode, 6v6 Moshpit (mit Highrise, Meat, Afghan, Terminal), Ground War, Modern Warfare Zombies.

Das Free Weekend von “Call of Duty: Modern Warfare 3” startet kurz nach der Einführung der ersten Season, die seit der vergangenen Woche läuft.

Zu den Bestandteilen der Season gehören neue 6v6-Multiplayer-Karten, die Rückkehr der Multiplayer-Modi Gunfight, All or Nothing, Infected und Headquarters, ein neuer Zombies-Story-Akt sowie die neue Warzone-Karte Urzikstan.

Zum Thema – Modern Warfare 3 & Warzone: Season 1 gestartet – alle wichtigen Neuerungen im Überblick

Während Activision wie schon in den Vorjahren auf Seasons setzt und “Call of Duty: Modern Warfare 3” an der Spitze vieler Charts steht, musste die Reihe zum Launch einige Federn lassen. Die Test-Wertungen waren für eine Milliarden-Dollar-Marke nahezu vernichtend. Und auch die Verkäufe signalisieren, dass das Vertrauen vieler Spieler dahin ist.

In Großbritannien ging der Absatz in den ersten drei Wochen verglichen mit “Call of Duty: Modern Warfare 2” aus dem Vorjahr um 38 Prozent zurück. Dennoch reichte es für den ersten Rang. Auf ein 2024er “Call of Duty” können sich Spieler bereits einstellen.

