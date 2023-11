Modern Warfare 3 & Warzone: Season 1 offiziell vorgestellt – Termin und Inhalte

Die erste Season von "Call of Duty: Modern Warfare 3" startet in der nächsten Woche. Activision hat die vollständigen Inhalte vorgestellt.

In den Abendstunden haben Activision, Sledgehammer Games, Treyarch und Infinity Ward die erste Season von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ und „Call of Duty: Warzone“ vorgestellt. Ab dem 6. Dezember 2023 können sich die Spieler auf zahlreiche neue Inhalte einstellen.

Eine Masse an Multiplayer-Inhalten

Für den Multiplayer werden in der kommenden Woche mit „Meat“ und „Greece“ zwei neue Karten erscheinen, während „Rio“ im Laufe des ersten Season folgen soll. Für den neuen Modus „Gunfight“ wird auch die „Training Facility“ als Karte mit von der Partie sein. Zudem werden „Alley“, „Blacksite“, „Exhibit“ und „Shipment“ aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in den Modus übernommen.

Als weiterer Spielmodi wird in der nächsten Woche „All or Nothing“ bereitgestellt, in dem man ausschließlich mit Wurfmessern bewaffnet ist. Ab dem ersten Kill erhält man den Plünderer-Perk, um Munition aufzusammeln. Wer als erstes 20 Kills erreicht, gewinnt die Partie. Im Laufe der Season werden „Vortex“, „Infected“, „Santa’s Slayground“, „Headquarters“ sowie „Team Gunfight“ folgen.

Doch auch spielerisch werden neue Möglichkeiten geboten. Mit der „Assassin Vest“ kann man das eigene Loadout weiter anpassen. Bei ihr wird das Field Upgrade entfernt. Dafür werden bei Kills keine Totenköpfe angezeigt, während man immun zu Drohnen und feindlichen Radareffekten ist. Doppelte Effekte können nicht angesammelt werden. Mit dem Schwarm (15 Kills, 1.875 Punkte) und dem EMP (13 Kills, 1.625 Punkte) kommen auch zwei neue Killstreaks ins Spiel.

Sledgehammer Games und Treyarch werden auch Ranglisten-Spiele mit neuen Belohnungen, angepassten Karten, Waffen und Loadouts hinzufügen.

Für den Zombies-Modus wird ein neuer Story-Akt geboten, der den Spielern neue Endgame-Inhalte spendiert. Zudem werden Dunkeläther-Risse auftauchen, die einen Labyrinth-ähnliche Erfahrungen bieten. Man muss Siegel finden, um die Risse zu öffnen und Belohnungen zu verdienen. Eine neue Wunderwaffe, neue Baupläne sowie der Warlord Dokkaebi werden auch auf euch warten.

Und selbstverständlich werden auch „Call of Duty: Warzone“-Spieler endlich auf ihre Kosten kommen. Mit Urzikstan wird eine neue Karte zur Verfügung stehen, wobei auch Ashika Island sowie Vondel weiterhin mit von der Partie sein werden. Das „CODMAS“-Event wird euch auf die Jagd nach dem Zombie Santa schicken, sodass man einmal mehr weihnachtliche Boni verdienen kann.

Mehr zum Thema: Modern Warfare 3 – Neue Rekorde – Activision spricht von einem „historischen Launch“

Mit der neuen Season werden auch noch zahlreiche weitere Inhalte geboten. Um einen vollständigen Überblick aller Neuerungen zu erhalten, schaut noch einmal auf der offiziellen Seite vorbei. Hier ist erst einmal der offizielle Season Launch-Trailer:

