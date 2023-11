Modern Warfare 3: Neue Rekorde – Activision spricht von einem „historischen Launch“

Ergänzend zum Launch in diesem Monat lieferte uns Activision erste Statistiken zum frisch veröffentlichten Shooter "Call of Duty: Modern Warfare 3". Laut dem Unternehmen sorgte der neueste Ableger innerhalb der modernen "Modern Warfare"-Trilogie für neue Rekorde.

Mit „Call of Duty: Modern Warfare 3“ ging die beliebte Shooter-Serie aus dem Hause Activision in diesem Monat in ihre nächste Runde. Im Vergleich mit seinen Vorgängern legte der Titel allerdings einen holprigen Start hin.

Während die Kampagne vor allem aufgrund ihrer geringen Spielzeit und der fehlenden Höhepunkte kritisiert wurde, kämpfte der Multiplayer mit teilweise fragwürdigen Respawn-Punkten. Diese wiederum sorgten dafür, das vereinzelte Maps zurückgezogen wurden. Trotz dieser Kritikpunkte feierte „Modern Warfare 3“ laut Activision einen erfolgreichen Start und sorgte laut dem Unternehmen für nicht weniger als einen „historischen Launch“.

Demnach verbrachten die Spielerinnen und Spieler mit der Kampagne von „Modern Warfare 3“ im Durchschnitt mehr Spielstunden, als dies bei „Modern Warfare“ (2019) und „Modern Warfare 2 (2022) der Fall war.

Des Weiteren spricht Activision beim Zombie-Modus von „Modern Warfare 3“ von einem „Rekord-Engagement der Community innerhalb der Modern Warfare“-Reihe.

Auch auf das komplette Spiel bezogen investierten die Spielerinnen und Spieler laut Activision im Durchschnitt mehr Stunden als in die beiden Vorgänger.

Bewegen sich die Verkäufe unter den Erwartungen?

Auffällig ist allerdings, dass sich Activision mit konkreten Angaben zu den Verkaufszahlen oder den generierten Umsätzen vornehm zurückhält. In der Vergangenheit lieferte uns der Publisher nämlich zuverlässig wie das sprichwörtliche Schweizer Uhrwerk entsprechende Erfolgsmeldungen. Meist schon in den Tagen und Wochen nach dem Release eines neuen „Call of Duty“-Titels.

Beispielsweise generierte „Modern Warfare 2“ im letzten Jahr innerhalb von zehn Tagen Umsätze in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Meldungen dieser Art fehlen bei „Modern Warfare 3“ bisher völlig. Dies könnte laut Analysten den Schluss zulassen, dass sich der Shooter nach dem durchwachsenen Feedback unter den Erwartungen verkauft.

Untermauert werden diese Spekulationen von den Software-Charts aus Großbritannien. Zwar stieg „Modern Warfare 3“ auf der Insel wie erwartet auf dem ersten Platz der Charts ein, verkaufte sich in der ersten Woche allerdings 25 Prozent schlechter als sein Vorgänger „Modern Warfare 2“.

Auch wenn sich die Zahlen lediglich auf den britischen Einzelhandel bezogen, wird davon ausgegangen, dass die Kritik an „Modern Warfare 3“ in den Download-Stores ebenfalls Verkäufe gekostet haben dürfte.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Thank you to our #MW3 community for setting new Modern Warfare engagement records 🔥 pic.twitter.com/OTu1oHMrCB — Call of Duty (@CallofDuty) November 21, 2023

