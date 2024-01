Hogwarts Legacy: Der erfolgreichste Titel 2023? Beeindruckende Verkaufszahlen verkündet

Zu den erfolgreichsten Titeln des Videospieljahres 2023 gehörte das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“, das für die Konsolen und den PC veröffentlicht wurde.

Wie Warner Games im Mai bekannt gab, verkaufte sich „Hogwarts Legacy“ bis dahin rund 15 Millionen Mal und generierte Umsätze in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar. In einem aktuellen Interview verriet David Haddad, der Präsident von WB Games, dass es dabei nicht bleiben sollte.

Stattdessen profitierte „Hogwarts Legacy“ Ende 2023 sowohl vom Release der Switch-Version im November als auch dem traditionell umsatzstarken Weihnachtsgeschäft.

Alleine im Dezember setzte WB Games demnach zwei Millionen weitere Einheiten ab. Bis Ende 2023 beliefen sich die Zahlen von „Hogwarts Legacy“ laut Haddadd auf 22 Millionen verkaufte Kopien.

Harry Potter wurde auf neue Art zum Leben erweckt

Den Erfolg von „Hogwarts Legacy“ kommentierte Haddad im Interview mit Variety wie folgt: „“Es ist nicht nur die Anzahl der verkauften Einheiten, auf die ich so stolz bin. Sondern auch die Tatsache, dass es die Fans so sehr begeistert hat. Für die Gamer hat es Harry Potter auf eine neue Weise zum Leben erweckt. In dieser Welt, wo sie in dieser Geschichte sie selbst sein konnten.“

„Und das war das Ziel des Teams von Avalanche, als sie das Spiel entwickelten. Ich bin der Meinung, das ist wirklich der Grund, warum es so gut ankam und weltweit das meistverkaufte Spiel des Jahres ist. Normalerweise ist diese Position den Sequels dieser etablierten Marken gehalten.“

„Wir sind wirklich, dass es uns gelungen ist, in die Spitzenränge einzubrechen“, so der Präsident von WB Games weiter.

„Hogwarts Legacy“ erschien für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Auch wenn Warner Games bislang nichts bestätigte, gilt als sicher, dass wir aufgrund des kommerzielles Erfolges auf kurz oder lang mit einem Nachfolger rechnen dürfen.

Laut einem Insider soll sich das Sequel bereits in Entwicklung befinden. Da es Warner Games um den Release „perfekter Spiele“ geht, sollten wir auf absehbare Zeit allerdings nicht mit der Ankündigung beziehungsweise der Veröffentlichung des Nachfolgers rechnen.

Quelle: Variety

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren