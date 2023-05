Hogwarts Legacy: Dollar-Schallmauer mit neuer Verkaufszahl durchbrochen

„Hogwarts Legacy“ ist für den Entwickler Avalanche Software und Warner Bros. Discovery ein riesiger Erfolg, der inzwischen einen weiteren Meilenstein zu überwinden wusste. So konnte der Titel die Verkaufsmarke von 15 Millionen Exemplaren überschreiten und für einen Gesamtumsatz in Milliarden-Dollar-Höhe sorgen.

„Hogwarts Legacy hat bis heute mehr als 1 Milliarde Dollar an Einzelhandelsumsätzen und über 15 Millionen verkaufte Einheiten weltweit erzielt. Und heute bringt das Team das Spiel auf den Plattformen PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt“, so David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, während des Earnings Call des Unternehmens (via VGC).

Tatsächlich erschien „Hogwarts Legacy“ heute für die Last-Gen-Konsolen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Ports dieser Art kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen, wie ein Vergleich zwischen der ursprünglichen PS5-Fassung und der neuen Version für PS4 und PS4 Pro zeigt.

Mortal Kombat und Co legten vor

Für Warner Bros. ist „Hogwarts Legacy“ nicht die erste Spielemarke, mit der die Milliarden-Dollar-Schallmauer überschritten wurde. „Dies ist unser fünftes 1-Milliarde-Dollar-plus-Gaming-Franchise neben Mortal Kombat, Game of Thrones, unseren Lego-Spielen und DC. Und es kommen noch viele weitere Spiele, einschließlich Hogwarts Legacy auf Switch später in diesem Jahr“, heißt es dazu.

Die erwähnte Switch-Version von „Hogwarts Legacy“ lässt noch bis zum 25. Juli 2023 auf sich warten und dürfte die Verkaufszahlen noch einmal kräftig ankurbeln.

Auch am Spiel ansich tut sich etwas: Am Donnerstag brachte der Entwickler Avalanche Software seit längerer Zeit wieder einen größeren Patch für „Hogwarts Legacy“ heraus. Er führte einen Arachnophobie-Modus für alle Leute, die sich mit Spinnen nicht arrangieren können, und über 500 Fehlerbehebungen ein.

Und wie geht es bei Avalanche weiter? Das Warner Bros. Games-Studio arbeitet derzeit an einem „unangekündigten AAA-Konsolentitel“, wie aus einer Stellenausschreibung hervorgeht. Wir berichteten erst kürzlich darüber.

