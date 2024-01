PS5 Slim: Bundle mit Zusatz-DualSense erscheint in Kürze

Sony brachte Ende 2023 ein neues Modell der PS5 auf den Markt. Die Slim ist nicht nur kleiner und leichter als das ursprüngliche Modell. Ebenso kam es zu einem Konzeptwechsel: Das Disk-Laufwerk lässt sich nach Belieben abnehmen und anbringen, sodass jede PS5 künftig gleichermaßen ein Disk- und ein Digital-Modell ist.

Einen Nachteil gibt es vorerst: Von den Rabattpreisen, die im vergangenen Jahr für das “alte” Modell der PS5 fällig wurden, müssen sich Kunden weitgehend verabschieden. Allerdings werden auch bei der Slim Bundles geschnürt, die den einen oder anderen Euro sparen lassen. Bei Amazon ist ein solches Paket vorbestellbar.

PS5 Slim mit Zusatz-Controller

Gelistet ist beim Versandriesen ein Bundle, das sich aus einer PS5 Slim ohne Laufwerk und einem zusätzlichen DualSense-Controller zusammensetzt. Kunden bezahlen für das Paket 509,99 Euro. Zumindest gegenüber der UVP ergibt sich damit ein kleiner Sparvorteil.

Die PS5 Slim kam in der Digital-Edition für 449,99 Euro auf den Markt. Beim DualSense-Controller werden laut UVP 69,99 Euro verlangt. Zusammen sind es 519,98 Euro, also rund zehn Euro mehr als beim Bundle-Kauf.

In der Praxis ist der rechnerische Preisvorteil oft irrelevant. Denn sowohl die Konsole als auch der Controller sind in der Regel ein paar Euro günstiger erhältlich. Wird nachträglich das Disk-Laufwerk in Erwägung gezogen, wandelt sich der Preisvorteil gar zu einem Preisnachteil.

Das ansteckbare Disk-Laufwerk kostet separat 119,99 Euro. Zusammen mit dem Preis des PS5-Bundles ergibt sich ein Gesamtbetrag von 628,98 Euro.

Bei einem Kauf der PS5 Slim mit Laufwerk – aktuell für 539,99 Euro erhältlich – und eines zusätzlichen DualSense, der momentan 64,99 Euro kostet, sind es am Ende nur 604,98 Euro.

Nachfolgend die angesprochenen Produkte bei Amazon:

DualSense V2 und PS5 Pro

Ende 2024 könnte eine weitere Option hinzukommen: Gerüchten zufolge plant Sony die Veröffentlichung einer PS5 Pro, die mit mehr Leistung ein besseres Spielerlebnis gewähren soll. Vor allem bei künftigen Blockbustern wie „GTA 6“ könnte die neue Hardware die Muskeln spielen lassen.

Kein Gerücht mehr ist der DualSense V2, der seit Ende 2023 still und heimlich im Handel verweilt und in diesem Jahr zunächst für Verwirrung sorgte. Ein Produkteintrag von Best Buy ließ die Vermutung aufkommen, dass sich an der Akkulaufzeit etwas getan hat. Davon ist allerdings nicht auszugehen. Wir berichteten über die Hintergründe.

