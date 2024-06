Doom The Dark Ages: Für PS5 angekündigt und Prequel-Szenen im ersten Trailer

Doom The Dark Ages:

Nach einschlägigen Gerüchten ist es nun offiziell: "Doom: The Dark Ages" erscheint im kommenden Jahr für PC und Konsolen. Ein erster Trailer steht zur Ansicht bereit.

Microsoft und Bethesda haben im Zuge des Xbox Games Showcase ein Spiel angekündigt, das schon in den vorangegangenen Wochen durch die Gerüchteküche geisterte: “Doom: The Dark Ages” hatte einen Auftritt und die ersten Informationen liegen vor.

Das Spiel wird 2025 veröffentlicht und erscheint für PS5, Xbox Series X/S sowie PC. Game-Pass-Inhaber finden den Titel ab dem ersten Tag im Abo.

Doom: The Dark Ages erzählt eine Ursprungsgeschichte

“Doom: The Dark Ages” ist ein Prequel mit einem mittelalterlichen Setting. Ein Trailer, der während der Show gezeigt wurde, gewährt einen ersten Eindruck. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr einen Blick darauf werfen.

Versprochen wird ein Einzelspieler-Action-FPS, der die „epische, filmische Ursprungsgeschichte der Wut des Doom-Slayers“ in den Fokus rückt.

„Kämpfe im Mittelalter gegen Dämonenbataillone, die aus brandneuen Bedrohungen und altbekannten Feinden bestehen. Bezwinge ihre bösartigen Kräfte mit harten Shooter-Kämpfen in einer heroischen Geschichte epischen Ausmaßes“, schreiben die Macher.

„The Dark Ages“ ist vom ersten „Doom“ aus dem Jahr 1993 inspiriert. Spieler müssen in Kämpfen gegen mächtige Dämonen bestehen. Durch die geschickte Nutzung von Fern- und Nahkampfattacken seien sie in der Lage, „die Hölle in Angst und Schrecken“ zu versetzen.

Der zuvor letzte Hauptteil der Serie war “Doom Eternal”. Es wurde von Id Software entwickelt und kam 2020 auf den Markt. Das Studio ist auch für „Doom: The Dark Ages“ verantwortlich und setzt dabei auf die neueste idTech-Engine.

Mit der heutigen Ankündigung wird außerdem deutlich, dass Microsoft zumindest bei etablierten Marken offenbar keine Bestrebungen (mehr) hat, auf exklusive Veröffentlichungen zu setzen.

Nachdem Microsoft im Februar beschlossen hatte, vier Xbox-Spiele auf anderen Konsolen zu veröffentlichen, wurde später spekuliert, dass auch die Veröffentlichung der kommenden „Flight Simulator“- und „Doom“-Spiele auf der PS5 in Betracht gezogen wurde. Zumindest hinter einer Marke kann ein Haken gesetzt werden.

Nachfolgend könnt ihr euch das erste Video zum neuen „Doom“ anschauen:

Weitere Meldungen zu DOOM: The Dark Ages.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren