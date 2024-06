Project Latitude: Sogar Halo? Diese Xbox-Titel könnten den Weg auf die PS5 finden – Gerücht

Kurz vor dem Xbox Games Showcase am Sonntagabend erreichten uns Gerüchte um weitere Portierungen von Xbox-Titeln für andere Systeme für die PS5. Selbst große Namen wie "Halo" sollen laut Tom Warren von The Verge in Frage kommen.

Vor wenigen Wochen erreichten uns Berichte, dass Microsoft unter dem Namen „Project Latitude“ intern entscheidet, welche Xbox-Titel als nächstes den Weg auf andere Plattformen wie die PS5 finden.

Bekanntermaßen portierten die Xbox Game Studios in diesem Jahr bereits vier Titel auf andere Plattformen. Im Detail haben wir es mit dem kreativen „Pentiment“, Obsidians „Grounded“, dem Überraschungshit „Hi-Fi Rush“ und dem PvP-Titel „Sea of Thieves“ zu tun. Wie Tom Warren von The Verge berichtet, zieht Microsoft intern aktuell die nächsten Portierungen in Betracht.

Wie von der Gerüchteküche zuletzt immer wieder vermutet, befinden sich darunter das im letzten Monat für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlichte „Senua’s Saga: Hellblade 2“ sowie Bethesda Sci-Fi-Rollenspiel „Starfield“. Auch ein nicht näher konkretisiertes Remaster zum Shooter-Klassiker „Halo: Combat Evolved“ könnte demnach für die PS5 erscheinen.

Anbei eine Übersicht über die von Warren ins Gespräch gebrachten Portierungen.

Diese Titel könnten laut Warren für die PS5 erscheinen

Age of Empires 2: Definitive Edition

Age of Mythology: Retold

Senua’s Saga: Hellblade 2

Starfield

Halo: CE Remaster

Doom: The Dark Ages

Bezüglich „Gears 6“, das wohl auf dem Xbox Games Showcase am Sonntagabend enthüllt wird, ergänzte Warren, dass Microsoft abseits vom PC und der Xbox Series X/S keinen Multiplattform-Release in Betracht zieht. Beim neuen „Doom“ hingegen zeichnete sich in den letzten Tagen bereits ab, dass dieses in Form eines Multiplattform-Titels erscheint.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Die Verantwortlichen von Microsoft äußerten sich zu den neuen Gerüchten um mögliche Portierungen von Xbox-Titeln bislang nicht. Dafür meldete sich Windows Centrals Jez Corden zu Wort. Corden bestätigte genau wie Warren, dass sich „Gears 6“ in der Tat nicht unter den Titeln befindet, bei denen über eine Veröffentlichung auf anderen Plattformen nachgedacht wird.

Gleichzeitig sollen ihm mit der Sachlage vertraute Quellen bestätigt haben, dass sich keiner der von Warren genannten Titel aktuell für die PS5 in Entwicklung befindet.

„Durch meine Untersuchungen kann ich bestätigen, dass Spiele wie Age of Mythology Retold, Avowed, South of Midnight, Hellblade 2 und sogar Starfield (zumindest Stand Juni 2024) derzeit nicht aktiv für PlayStation entwickelt werden. Obwohl sie in Meetings und Diskussionen vielleicht berücksichtigt werden“, so Corden weiter.

Allerdings müssen wir an dieser Stelle anmerken, dass Corden mit seinen Aussagen in der Vergangenheit nicht immer richtig lag. Beispielsweise dementierte er bis zuletzt die Gerüchte um den möglichen PS5-Release von „Hi-Fi Rush“. Das Endergebnis ist bekannt.

Warten wir also die Entwicklung der nächsten Monate ab.

