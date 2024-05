Vor Switch 2-Ankündigung: Nintendo beeindruckt mit Zahlen

Nintendo hat neue Zahlen zur Switch und zu den First-Party-Spielen herausgegeben. Die Erfolge von "Mario Kart 8" und Co. beeindrucken weiterhin.

Nintendo lässt einen Blick auf die neusten Geschäftszahlen werfen. Und falls ihr es verpasst habt: Das japanische Unternehmen hat gleichzeitig die Ankündigung der Switch 2 angekündigt, hält sich dafür aber eine großen Zeitraum offen.

Der größte Teil des Geschäftsberichtes widmet sich der Konsole, die seit Jahren erhältlich ist. Und auch wenn die Switch altersbedingt schwächelt, beeindrucken die Zahlen nach wie vor.

Nintendo nennt neue Verkaufszahl zur Switch

Den Angaben des japanischen Traditionsunternehmens zufolge konnte die Switch bis zum 31. März 2024 insgesamt 141,32 Millionen Mal abgesetzt werden. Zum Vergleich: Drei Monate zuvor war von 139,36 Millionen Verkäufen die Rede.

Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2024 beendet wurde, kam die Konsole auf einen Absatz von 15,7 Millionen. Damit wurde die Prognose von 15,5 Millionen knapp übertroffen.

Mit dieser Tendenz könnte die Switch sogar zur erfolgreichsten Konsole werden. Allerdings ist es hier ausschlaggebend, wann die Switch 2 auf den Markt gebracht wird. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Nintendo 13,5 Millionen Verkäufe, womit der Abstand zur PS2 auf wenige Millionen schrumpfen würde.

Für Dr. Serkan Toto, CEO des in Tokio ansässigen Spielebranchen-Beratungsunternehmens Kantan Games, ist die Jahresprognose für eine Konsole in dieser Lebensphase ein ehrgeiziges Ziel. Das könnte darauf hindeuten, dass Nintendo einige Software-Kracher in petto hat oder die Hardware-Preise senken wird.

Die aktuellen Nintendo-Ergebnisse in der Übersicht.

Letztlich sind schon die jetzigen 140 Millionen Verkäufe ein Meilenstein, an dem die anderen aktuellen Konsolen scheitern werden.

Sony gab zuletzt 54,8 Millionen PS5-Verkäufe bekannt, nähert sich aber bereits der zweiten Hälfte des Lebenszyklus und rechnet mit sinkenden Verkäufen. Microsoft macht keine Angaben zu den Verkäufen von Xbox Series X und Xbox Series S, soll aber etwa auf die Hälfte der PS5-Verkäufe kommen. Bis Ende 2023 wären es etwa 24 bis 25 Millionen.

Vergleiche zwischen der Switch und anderen Konsolen sind nur bedingt sinnvoll, da Nintendo eigene Zyklen durchläuft. Zudem handelt es sich um eine Hardware, die Videospieler oft parallel zu einer PS5 oder Xbox-Konsole erwerben. Darauf deutet eine unserer Umfragen der vergangenen Wochen hin.

Das sind die meistverkaufen Switch-Spiele

Verglichen mit Sony ist Nintendo ein Unternehmen, das hohe Margen erzielt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele Spiele auf überragend hohe Verkaufszahlen kommen. “Mario Kart 8 Deluxe”, das auf dem namensgebenden Wii-U-Spiel basiert, kommt auf mittlerweile 61,97 Millionen Verkäufe. “Animal Crossing: New Horizons” fand 45,36 Millionen Abnehmer und “Super Smash Bros. Ultimate” zog bislang 34,22 Millionen Käufer an.

Die erfolgreichsten First-Party-Switch-Spiele:

Mario Kart 8 Deluxe – 61,97 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 45,36 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 34,22 Millionen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 31,85 Millionen Super Mario Odyssey – 27,96 Millionen Pokemon Sword / Pokemon Shield – 26,27 Millionen Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 24,92 Millionen Super Mario Party – 20,66 Millionen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 20,61 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,45 Millionen

Hervorgehoben werden im jüngsten Geschäftsbericht ebenfalls Spiele wie “Luigi’s Mansion 3” (14,25 Millionen), “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury” (13,47 Millionen) und “Super Mario Bros. Wonder” (13,44 Millionen).

“Mario Party Superstars” kommt auf 12,89 Millionen Verkäufe und “Splatoon 3” steht mit 11,96 Millionen Verkäufen kurz vor einem weiteren Meilenstein.

Neu dabei sind “Princess Peach: Showtime!” mit 1,22 Millionen und “Mario vs. Donkey Kong” mit 1,12 Millionen Verkäufen. Weltweit wurden insgesamt mehr als 1,26 Milliarden Switch-Spiele verkauft.

