Switch: Nintendo enthüllt die neusten Zahlen zu Hardware und Software

Die Verkäufe der Switch gingen in den vergangenen Quartalen zwar zurück. Doch noch immer findet die Nintendo-Hardware einen beeindruckenden Absatz. Das spiegeln die neusten Gesamtzahlen wider, die das Unternehmen mit dem neusten Geschäftsbericht bekannt gab.

Demnach hat sich die Nintendo Switch bis zum 31. Dezember 2023 weltweit 139,36 Millionen Mal verkauft. Allein in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres waren es 6,9 Millionen Exemplare. Gleichzeitig wurden 66,87 Millionen Spiele abgesetzt.

Zum Vergleich: Die PS5 konnte mittlerweile die 50-Millionen-Marke hinter sich lassen, kam allerdings erst Ende 2020 auf den Markt. Die Switch erschien im März 2017. Die Xbox Series X/S-Konsolen, die parallel zur PS5 eingeführt wurden, könnten zusammen bei etwa 27 Millionen Verkäufen liegen. Offizielle Zahlen gibt Microsoft nicht heraus.

Allein auf die vergangenen Quartale bezogen hatte meist die PS5 die Nase vorn, vor der Switch und der Xbox-Hardware.

Nintendo-Spiele mit beeindruckenden Zahlen

Nintendo machte ebenfalls Angaben zu den Spieleverkäufen. Spitzenreiter ist weiterhin “Mario Kart 8 Deluxe”, das mittlerweile 60,58 Millionen Abnehmer fand.

“Animal Crossing: New Horizons” kommt auf 44,79 Millionen Verkäufe. Bei “Super Smash Bros. Ultimate” sind es 33,67 Millionen, bei “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” 31,61 Millionen und bei “Super Mario Odyssey” bereits 27,65 Millionen verkaufte Exemplare.

Auch “Pokemon Sword / Pokemon Shield” (26,17 Millionen), “Pokemon Scarlet / Pokemon Violet” (24,36 Millionen), “Super Mario Party” (20,34 Millionen), “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” (20,28 Millionen) und “New Super Mario Bros. U Deluxe” (17,20 Millionen) sind in der Allzeit-Top-10 vertreten.

Ebenfalls wurde eine Liste mit folgenden Zahlen veröffentlicht:

Luigi’s Mansion 3: 13,98 Millionen

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: 13,17 Millionen

Nintendo Switch Sports: 12,48 Millionen

Mario Party Superstars: 12,31 Millionen

Super Mario Bros. Wonder: 11,96 Millionen (Neu)

Splatoon 3: 11,71 Millionen

Pikmin 4: 3,33 Millionen

Super Mario RPG: 3,14 Millionen (Neu)

Switch 2-Launch wohl in diesem Jahr

Viele weitere Millionen Verkäufe wird die Switch wohl nicht mehr erzielen. Denn es verdichten sich die Hinweise, dass im kommenden Weihnachtsgeschäft längst die Nachfolgekonsole bei den Händlern stehen wird.

Lieferengpässe wie bei der PS5 müssen nicht erwartet werden, hob jüngst ein Analyst hervor. Hinsichtlich der verbauten Technik gibt es keine bestätigten Angaben. Der gut informierte Omida-Analyst Hiroshi Hayase sprach zuletzt von einem 8 Zoll (20,32 cm) großen LCD-Display, was aufgrund seiner Expertise recht zuverlässig wirkt.

Ebenfalls machten zum DLSS-Upscaling und zu weiteren unbestätigten Details Gerüchte die Runde:

Der Preis der Switch 2 – oder wie die neue Konsole auch immer heißen mag – ist ebenfalls offen. Hier kann allerdings davon ausgegangen werden, dass der Launch-Preis der Switch deutlich übertroffen wird.

