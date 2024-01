Switch 2: Händler listen den Nachfolger für 2024 – System bei Entwicklern hoch im Kurs

Nach wie vor lässt die offizielle Ankündigung des Switch-Nachfolgers auf sich warten. Dies hielt die Entwickler allerdings nicht davon ab, in einer GDC-Umfrage ihr Interesse an dem System zu bekunden. Zudem gaben erste Entwickler an, bereits an Spielen für die neue Nintendo-Konsole zu arbeiten.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Ankündigung seitens Nintendo weiterhin aussteht, gilt mittlerweile als sicher, dass der Nachfolger der Switch 2024 erscheint.

Untermauert werden die Gerüchte um den Launch in diesem Jahr von ersten japanischen Händlern, die den Nachfolger der Switch für 2024 listen – darunter Meccha-Japan. Unbestätigten Berichten zufolge könnte Nintendo das neue System im Laufe des Frühjahres offiziell vorstellen.

Den Verkaufsstart des Switch-Nachfolgers erwarten Analysten in der zweiten Jahreshälfte. Der spätere Launch soll Nintendo unter anderem in die Lage versetzen, ausreichend Einheiten zur Verfügung zu stellen und Engpässe wie bei der PS5 oder Xbox Series X/S zu verhindern.

Darüber hinaus berichteten Insider-Quellen im vergangenen Sommer, dass ausgewählte Studios bereits über entsprechende Dev-Kits verfügen. Aussagen, die eine aktuelle GDC-Umfrage nun bestätigt.

Erste Studios arbeiten an Switch 2-Spielen

In der „State of the Game Industry 2024“-Studie wurden rund 3.000 Entwickler aus der gesamten Branche zu ihrer Arbeit befragt. Auf die Frage angesprochen, für welche Plattformen ihr nächstes Projekt entsteht, gaben acht Prozent der Befragten an, derzeit an Titeln für den Nachfolger der Switch zu arbeiten.

Da Studios, die über Dev-Kits verfügen, in der Regel an eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden sind, gingen die Entwickler hier aber nicht näher ins Detail. Ebenfalls wenig überraschend kommt die Tatsache, dass zahlreiche Entwickler ihr Interesse an dem neuen System aus dem Hause Nintendo bekundeten.

Schließlich entwickelte sich die Switch mit mehr als 132 Millionen abgesetzten Konsolen bis Ende 2023 und hohen Software-Verkäufen zu einer äußerst lukrativen Plattform.

Laut der „State of the Game Industry 2024“-Studie gaben 32 Prozent der befragten Entwickler an, dass es sich beim Switch-Nachfolger um die Plattform handelt, an der sie besonders großes Interesse haben. Damit liegt das neue Nintendo-System auf Platz 3 der Multiple-Choice-Umfrage. Hinter dem PC mit 62 Prozent und der PS5, die von 41 Prozent der Entwickler genannt wurde.

Laut den Angaben von Dr. Serkan Toto, dem CEO des in Tokio ansässigen Spieleindustrie-Beratungsunternehmens Kantan Games, wird der Preis des Switch-Nachfolgers bei etwa 400 US-Dollar beziehungsweise Euro liegen. Zudem ist laut dem bekannten Analysten damit zu rechnen, dass Nintendo bei den Preiserhöhungen für Spiele mitziehen und Triple-A-Produktionen zukünftig für 70 US-Dollar beziehungsweise 79,99 Euro anbieten wird.

Nintendo kommentierte die Gerüchte der vergangenen Monate bislang nicht.

