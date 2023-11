Switch: Wackelt der Rekord der PS2? Nintendo veröffentlicht beeindruckende Verkaufszahlen

Im Zuge des Geschäftsbericht zur am 30. September zu Ende gegangenen ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/2024 lieferte uns Nintendo aktuelle Verkaufszahlen zur Switch.

Wie das japanische Unternehmen bestätigte, verkauft sich der Konsolen-Handheld-Hybrid trotz seines Alters weiter auf einem beeindruckenden Niveau. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum legten die Hardware-Verkäufe der Switch demnach um 2,4 Prozent zu. Laut Nintendo wurden im Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2023 2,93 Millionen Switch-Einheiten an den Handel ausgeliefert.

Im gesamten ersten Halbjahr belief sich dieser Wert auf 6,84 Millionen Konsolen. Weiter führte Nintendo aus, dass 1,25 Millionen Einheiten auf die klassische Version der Switch entfielen. Das OLED-Modell steuerte 4,69 Millionen Konsolen bei, während die Switch Lite mit 900.000 ausgelieferten Systemen das Schlusslicht bildete.

Seit dem Launch im März 2017 wurde die Switch 132,46 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert. Erfolgreicher waren bisher nur der Nintendo DS (154 Millionen) und die PS2 (155 Millionen).

Software-Verkäufe legten ebenfalls zu

Neben den Hardware-Verkäufen der Switch stiegen im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2022/2023 auch die Absatzzahlen von Nintendos Software. In diesem Fall um 1,8 Prozent. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil an dieser Entwicklung hatte das im Mai veröffentlichte „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, das sich bisher 19,5 Millionen Mal verkaufte.

Erfolgreich startete zudem der Strategie-Titel „Pikmin 4“ mit 2,61 Millionen verkauften Kopien in den ersten sechs Wochen. Noch nicht berücksichtigt wurde der starke Launch von „Super Mario Bros. Wonder“, da der Plattformer im Oktober und somit bereits in der zweiten Hälfte von Nintendos Geschäftsjahr 2023/2024 erschien.

Anbei die offizielle Übersicht über Nintendos erfolgreichste Switch-Titel. Berücksichtigt wurden Verkäufe bis zum 30. September 2023. In Klammern werden die Verkaufszahlen des letzten Quartals (1. Juli – 30. September 2023) aufgeführt.

Switch: Nintendos erfolgreichste Titel

Mario Kart 8 Deluxe – 57,01 Millionen (+1,55 Millionen) Animal Crossing: New Horizons – 43,38 Millionen (+0,59 Millionen) Super Smash Bros. Ultimate – 32,44 Millionen (+0,67 Millionen) Legend of Zelda: Breath of the Wild – 31,15 Millionen (+0,5 Millionen) Super Mario Odyssey – 26,95 Millionen (+0,51 Millionen) Pokemon Schwert & Schild – 26,02 Millionen (+0,1 Millionen) Pokémon Scarlet & Violet – 23,23 Millionen (+0,57 Millionen) Super Mario Party – 19,66 Millionen (+0,27 Millionen) Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 19,5 (+0,99 Millionen) New Super Mario Bros. U Deluxe – 16,7 Millionen (+0,53 Millionen)

Abschließend wies Nintendo darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin von 15 Millionen verkauften Switch-Konsolen bis zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2024 ausgeht. Im Bereich der Software erhöhte der japanische Konzern seine Prognose um fünf Millionen auf 185 Millionen verkaufte Spiele im Fiskaljahr 2023/2024.

„Bei der Hardware versuchen wir, indem wir weiterhin die Attraktivität von Nintendo Switch vermitteln, nicht nur ein System in jedem Haushalt zu installieren, sondern mehrere in jedem Haushalt oder sogar eines für jede Person“, führte Nintendo ergänzend zu den Absatzprognosen aus.

„Ein weiteres Ziel besteht darin, kontinuierlich neue Angebote zu veröffentlichen, damit mehr Verbraucher Nintendo Switch noch länger spielen und wir den Hardware-Umsatz maximieren können.“

Quelle: Bloomberg

