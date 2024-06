Star Wars Outlaws: Nach Demo-Kritik – Welchen Eindruck hinterließ das Gameplay bei euch?

Die Gameplay-Präsentation von "Star Wars Outlaws" ließ nicht nur Vorfreude aufkommen. Ebenfalls gab es Kritik an den Mechaniken und dergleichen. Was haltet ihr von dem, was ihr gesehen habt?

Ubisoft ließ am Montag einen Blick auf das Gameplay von “Star Wars Outlaws” werfen. Während der Forward-Show zeigte der Publisher einen Teil des Spiels, der optisch zwar einen guten Eindruck machte, hinsichtlich des Gameplays aber nicht alle Spieler überzeugen konnte.

Doch was haltet ihr von dem, was bisher von „Star Wars Outlaws“ gezeigt wurde? Konnte das Gameplay eure Kaufabsichten stärken oder euer Interesse gar entziehen?

Falls keine der nachfolgenden Optionen eure Meinung widerspiegelt oder ihr mehr zu diesem Thema hinterlassen möchtet, lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wie ist euer Eindruck nach der Gameplay-Demo von Star Wars Outlaws? Die Gameplay-Präsentation hat mich überzeugt.

Ich weiß noch nicht so recht, was ich vom Spiel halten soll.

Ich fand die Gameplay-Präsentation eher abschreckend. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Ich weiß noch nicht so recht, was ich vom Spiel halten soll. 45%, 32 Stimmen 32 Stimmen 45% 32 Stimmen - 45% aller Stimmen

Die Demo stellt nicht das Hauptgericht dar

Zwischenzeitlich meldete sich der Director von “Star Wars Outlaws” zu Wort und verwies darauf, dass die zugrundeliegende Demo nur einen sehr begrenzen Teil des Spiels gezeigt habe. Man musste sich auf einen mundgerechten Happen konzentrieren.

In einem Gespräch mit VGC erklärte Julian Gerighty: „Ich denke, wenn man ein Spiel auf einer Show wie dieser präsentiert, muss man eine Menge Entscheidungen treffen. Und unser Produzent meinte, dass wir eine Demo für alle Messen bekommen, die wir im Laufe des Jahres besuchen werden, also Gamescom, Comic-Con [und so weiter]“.

Am Ende entschied man sich für eine rund 20 Minuten lange Spielerfahrung, die nicht das Hauptgericht darstellen würde.

“[Diese Events] sind auf Verbraucher und Journalisten ausgerichtet. Wir mussten also etwas auswählen, das 20 Minuten dauert, mundgerecht ist, viel Abwechslung bietet, viele repräsentative Systeme zeigt, aber nicht die offene Welt”, so Julian Gerighty weiter. Letztere werde bei einer Studiotour und dem Preview-Event vor Ort gezeigt.

“Wir werden also viel mehr Zeit auf diese Dinge verwenden, also ist dies ein Amuse-Bouche, eine Vorspeise und nicht das Hauptgericht für das Spiel”, so der weitere Wortlaut.

Viel Kritik in Vorschauberichten

Die Gameplay-Präsentation von “Star Wars Outlaws” ging mit der Veröffentlichung von Preview-Berichten einher, in denen das Spiel reichlich kritisiert wurde.

Eurogamer etwa schrieb, dass sich das Gameplay “geradezu alt” anfühlt, nicht nur mechanisch, sondern auch in der Ausführung. Es fehle fast völlig an Charakter, Flair, Erfindungsreichtum, Detailreichtum oder Stil. Es folgte ein Vergleich mit dem PS-Vita-Spiel “Uncharted: Golden Abyss” aus dem Jahr 2011.

“Outlaws ist eindeutig von der Uncharted-Videospielserie mit ihren Kletter-, Schießerei- und schlagfertigen Charakteren inspiriert und fühlt sich ein bisschen wie ein Relikt aus der Vergangenheit an“, betonte auch Digital Trends im Vorschaubericht.

Doch es gab nicht nur negative Reaktionen. Weitere Stimmen der Presse sind auf Resetera zusammengefasst.

„Star Wars Outlaws“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie PC in der Entwicklung und ist für einen Launch am 30. August 2024 vorgesehen.

