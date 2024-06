Star Wars Outlaws: Details zur Weltraum-Action, dem Storytelling und ein Vergleich mit GTA

In einem von Entertainment Weekly geführten Interview nannte Creative Director Julian Gerighty weitere Details zu "Star Wars Outlaws". Wie Gerighty bestätigte, wartet in der Welt ein Wanted-System, das sich in seinen Grundzügen an seinem bekannten Pendant aus der "GTA"-Reihe orientiert.

In einem Interview hatten die Kollegen von Entertainment Weekly die Möglichkeit, mit Creative Director Julian Gerighty und Humberly González, der Darstellerin der Protagonistin Kay Vess, ausführlich über das im Sommer erscheinende „Star Wars Outlaws“ zu sprechen.

Bereits bekannt ist, dass die Welt von „Star Wars Outlaws“ von unterschiedlichen Fraktionen bevölkert wird. Indem ihr euch mit diesen gut stellt, könnt ihr laut Entwicklerangaben exklusive Belohnungen verdienen oder in den Genuss von tatkräftiger Unterstützung kommen. Ebenfalls enthalten ist laut dem Interview ein Wanted-System, das sich laut Gerighty an seinem bekannten Pendant aus der „GTA“-Reihe orientieren wird.

„Denken Sie an die Polizei in Grand Theft Auto“, so der Creative Director. „Es gibt sechs unterschiedliche Stufen. Wenn Sie bei Verbrechen erwischt werden, werden Sie verfolgt. Wenn Sie einige von ihnen ausschalten, wird es immer schlimmer. Im schlimmsten Fall schicken sie sogar Todestruppen – und vielleicht sogar noch Schlimmeres.“

Action im Weltraum ein wichtiger Teil des Spiels

Ein weiteres Thema, auf das Gerighty einging, sind die Abschnitte, in denen ihr mit eurem Raumschiff unterwegs seid. Wie der Creative Director versprach, handelt es sich bei den Abstechern in den Weltraum um einen vollständig ausgearbeiteten Teil von „Star Wars Outlaws“, der sich nahtlos in das restliche Gameplay einfügt.

„Es wird sogar Raumstationen geben, an die Sie nahtlos andocken können. In deren Kantine Sie ein paar Drinks nehmen, neue Informationen sammeln, neue Schätze und neue Möglichkeiten finden können. All diese Dinge stehen Ihnen zur Verfügung“, ergänzte Gerighty.

„Und die Dogfights? Das ist nur ein Teil davon. Sie können – und das wird es geben – monumentale, epische Kämpfe gegen viel, viel größere Ziele führen.“

Eine etwas andere Star Wars-Erfahrung

Auch Humberly González kam natürlich zu Wort. Wie die Darstellerin von Kay versprach, wartet in „Star Wars Outlaws“ eine Heldengeschichte auf uns, die sich angenehm von den bisherigen Filmen und Spielen abhebt. Darunter mit der Möglichkeit, mit unseren Entscheidungen die Geschichte und die Art, wie uns die unterschiedlichen Fraktionen sehen, zu beeinflussen.

„Man hat die Kontrolle über die Handlung, indem man sich seinen Weg durch das Spiel bahnt – mit wem man Freundschaft schließt, wen man hintergeht“, führte González aus. „Es hat mir Spaß gemacht zu sehen, wie jede Entscheidung uns auf einen anderen Weg, zu anderen Dialogen, anderen Beziehungen führt und verschiedene Syndikate entstehen lässt, die auf unserer Seite stehen.“

„Für mich ist das ein sehr spannender Teil des Spiels. All das in der Trilogie in einer offenen Welt zu verorten. Es ist ein Abenteuer. Also stürzt euch in das Abenteuer“, heißt es abschließend.

„Star Wars Outlaws“ erscheint 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Weitere Details und Eindrücke zum Open-World-Abenteuer folgen im Zuge der heutigen „Ubisoft Forward“-Präsentation. Los geht es um 21 Uhr unserer Zeit.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren