Astro Bot: Spielzeit und Game-Engine – Team Asobi nennt weitere Details

Sony Interactive Entertainment und Team Asobi bereiten sich auf den Launch von “Astro Bot” vor. Es soll umfangreicher als der Vorgänger werden und auch ein zusammenhängenderes Erlebnis darstellen.

Doch wie wirken sich die Pläne auf die Spielzeit aus? Hierzu gibt es neue Angaben, die vom Studioleiter und Kreativdirektor Nicolas Doucet stammen.

12 bis 15 Stunden in Aussicht gestellt

Laut Doucet werden Spieler etwa 12 bis 15 Stunden damit beschäftigt sein, sich durch “Astro Bot” zu arbeiten – zumindest dann, wenn sie sich nur auf das Wesentliche konzentrieren.

Optionale Aktivitäten können für deutlich mehr Spielstunden sorgen. Jedoch sei es nicht die Absicht der Entwickler gewesen, die Spielzeit unnatürlich auszudehnen.

„Es ist ein Spiel, in dem man viele Charaktere sammelt … Aber das war nie wirklich der Schwerpunkt. Wir haben nie gesagt, dass es unbedingt 20 bis 30 Stunden Spielzeit sein müssen“, so Doucet.

Er erklärte weiter: „Wir möchten wirklich ein Spiel machen, bei dem das Tempo durchgehend konstant ist und jedes Level die gleiche Qualität hat, anstatt Momente zu haben, die tatsächlich etwas lang sind.“ Bei Bedarf könnte das Team bestimmte Abschnitte auch reduzieren, um Wiederholungen zu vermeiden.

Engine überarbeitet, aber weiterhin kein VR-Support

Ein weiteres Thema des Interviews war die Engine, die für “Astro Bot” komplett überarbeitet wurde. Doucet sei sich zwar nicht sicher, ob der Unterschied direkt ins Auge fallen wird. Aber bei einem Vergleich mit “Astro’s Playroom” seien eine hübschere Grafik und viel mehr Physik möglich.

Doucet ging ebenfalls darauf ein, wie das Spiel das haptische Feedback des DualSense verwendet, wenn Spieler versteckte Durchgänge entdecken. Beim Berühren einiger Wände können diese von glatt zu rau und wieder zurückwechseln, wobei das Controller-Feedback die Textur übermittelt.

“Wenn man so vorbeigeht, erkennt man, wo es rau ist. Man kann darauf drücken, um einen Geheimgang wie in Indiana Jones oder Uncharted zu schaffen”, so der Studioleiter und Kreativdirektor.

Ein Support des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2 ist weiterhin nicht geplant. Auf die Gründe ging Team Asobi schon kurz nach der Ankündigung ein:

„Astro Bot“ erscheint am 6. September 2024 exklusiv für die PS5. Die Dateigröße beträgt etwa 66 GB. Nach dem Launch möchte Team Asobi kostenlose Inhalte nachreichen.

