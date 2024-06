Astro Bot: Vor dem Release im September – Installationsgröße des PS5-Exklusiv-Hits bekannt

Nach den Gerüchten der Vergangenheit kündigten Sony und die Entwickler von Team Asobi den sympathischen Plattformer „Astro Bot“ in der letzten „State of Play“-Ausgabe offiziell für die PS5 an.

In unserer aktuellen Vorschau verraten wir euch, warum uns mit „Astro Bot“ nicht weniger als einer der besten Plattformer des Jahres und ein wahres Exklusiv-Highlight für die PS5 ins Haus stehen dürfte. Etwas mehr als zwei Monate vor dem Release Anfang September erreichte uns ein Schnappschuss der japanischen Retailversion.

Ein Blick auf die Rückseite der Verpackung offenbart, wie viel freien Speicherplatz wir für „Astro Bot“ reservieren müssen. Laut der japanischen Verpackung liegt die Installationsgröße bei knapp 66 Gigabyte.

Drei Schwierigkeitsgrad und 80 abwechslungsreiche Level

In den Tagen nach der offiziellen Ankündigung lieferten uns die Entwickler von Team Asobi weitere Details zu „Astro Bot“. Wie das Studio betont, sollen mit dem Plattformer sowohl Neulinge als auch erfahrene Genrefans angesprochen werden.

Daher basieren die 80 enthaltenen Level auf den Schwierigkeitsgraden „Einfach“, „Normal“ und „Schwer“.

Großen Wert legen die Entwickler zudem auf eine kreative Nutzung der diversen PS5-Features. Eine entscheidende Rolle spielen hier der DualSense-Controller und seine Funktionen. Als Beispiel nannte Team Asobi ein Level, in dem ihr auf der Suche nach einem Geheimgang eine Wand abtastet. Dabei spürt ihr dank des haptischen Feedbacks jede Unebenheit in euren Händen.

Ein weiteres charmantes Detail: Jedes Level betritt Astro, indem er auf einem DualSense-Controller heranzoomt. Eine Szene, die ihr mit den Bewegungssensoren eures PS5-Controller steuern könnt.

PlayStation VR2 bleibt außen vor

Während der DualSense-Controller bei den kreativen Konzepten von „Astro Bot“ eine entscheidende Rolle einnimmt, wurde auf eine Unterstützung des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2 verzichtet.

Wie Creative Director Nicolas Doucet in einem Interview bestätigte, wurde eine Unterstützung des Headsets von Anfang an nicht in Betracht gezogen.

Eine Entscheidung, die Doucet wie folgt begründete: „Wenn wir über VR und Nicht-VR sprechen, muss ein Spiel wie Astro, wenn man eine VR-Version machen will, vollständig für dieses Medium entwickelt werden. Und wenn es keine VR-Version ist, muss es vollständig für das andere Medium entwickelt werden.“

„Astro Bot“ erscheint am 6. September 2024 für die PS5.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren