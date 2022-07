Returnal für PC: Datenbankeintrag erneut aktualisiert und Hinweis auf Steam Deck-Support

Schon mehrmals in diesem Monat wurde der "Returnal"-Eintrag in Steams Datenbank aktualisiert. Eine Änderung darunter weist auf eine Optimierung für Steam Deck hin.

Eine PC-Version von „Returnal“ ist nur noch eine Frage der Zeit. Zwar gab es diesbezüglich noch keine offizielle Meldung, doch schon Ende Mai deutete ein Datenbankeintrag darauf hin. Darin wird der Roguelike-Shooter unter dem Codenamen „Oregon“ getarnt. Angegebene Werte wie „Atropos“ oder „Tower of Sisyphus“ verraten jedoch, welches Projekt dahintersteckt.

Anfang dieses Monats folgten die ersten Aktualisierungen des auf Steam zu sehenden Datenbankeintrags. Mit dem heutigen Tag haben die zuständigen Entwickler schließlich erneut eine Aktualisierung vorgenommen. Und bereits in den vergangenen Tagen bemerkten aufmerksame Nutzer ein paar Änderungen.

Folgt bald die Ankündigung?

An der PC-Version wird momentan also fleißig gewerkelt. Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern, bis „Returnal“ offiziell für den PC angekündigt wird. Eine Veröffentlichung im Jahr 2022 ist allerdings eher unwahrscheinlich. Realistischer wäre das Frühjahr 2023, weil Sony die PC-Portierungen laut ursprünglicher Angabe zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung herausbringen möchte. Für die PS5 erschien „Returnal“ am 30. April 2021.

Eine Änderung weist übrigens auf Steuerungsprofile für das Steam Deck hin. Das Projekt sollte also von Anfang an für Valves Handheld optimiert sein. Überraschend ist das nicht, weil bei den vorherigen PC-Portierungen das Gleiche zu beobachten war. Dazu zählen „Horizon Zero Dawn“, „Days Gone“ und „God of War“.

Nächsten Monat ist jedenfalls „Marvel’s Spider-Man“ an der Reihe: Am 16. August erscheint das Superhelden-Adventure sowohl auf Steam als auch in den Epic Games Store. Im Laufe dieses Jahres wird dann die Standalone-Erweiterung „Miles Morales“ nachgereicht.

