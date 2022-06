Returnal: Arbeiten an der tiefgründigen Geschichte laut Entwicklern eine Gratwanderung

Mit „Returnal“ veröffentlichten die Entwickler von Housemarque im vergangenen Frühjahr ihren ersten großen Titel für die PlayStation 5. Neben dem knackigen Schwierigkeitsgrad wurde seinerzeit vor allem die Art und Weise gelobt, wie uns die Geschichte von „Returnal“ erzählt wurde.

Anstatt auf eine lineare Erzählstruktur zu setzen, wurde uns die Handlung des PS5-exklusiven Action-Titels auf non-lineare und komplexe Art und Weise nähergebracht. Eine Art des Storytellings, die laut Housemarques Eevi Korhonen eine Gratwanderung voraussetzte. Denn auch wenn Housemarque von Anfang an auf eine komplexe Erzählung der Geschichte abzielte, musste auf der anderen Seite gewährleistet werden, dass die Spieler und Spielerinnen die Geschichte von „Returnal“ verstehen.

Erzählt wurde uns die mysteriöse Hintergrundgeschichte des Action-Titels in Form von kurzen Sequenzen und Audioprotokollen.

Eine Welt voller Geheimnisse

Zu den Arbeiten an der Story von „Returnal“ führte Korhonen aus: „Es ist schwer zu vorherzusehen […] bis es tatsächlich im Spiel ist. Wie geht es voran? Wie sieht es zusammen mit all den anderen Elementen aus? Also bis zum letzten Moment schneiden wir immer noch, wir bearbeiten immer noch und optimieren dann die Formulierungen und machen die Dinge ein bisschen klarer.“ Gibt es eigentlich noch Geheimnisse in „Returnal“, die von der Community bisher nicht entdeckt wurden?

Diesbezüglich ergänzte Korhonen: „Ich habe unseren Subreddit verfolgt und es gab wundervolle kleine Entdeckungen … es gibt etwas, von dem ich immer noch hoffe, dass sie es über den Tower Sisyphus herausfinden werden. Es ist weniger ein Geheimnis, eher eine nette philosophische Anspielung auf den Namen. Aber das hat noch niemand auf Reddit veröffentlicht. Also ich habe noch niemanden gesehen, der diese Verbindung herstellt. Aber hoffentlich wird es danach vielleicht jemand tun.“

„Returnal“ erschien 2021 für die PlayStation 5. In den vergangenen Wochen hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass zudem eine PC-Umsetzung geplant ist. Offiziell bestätigt wurde eine PC-Portierung bisher allerdings nicht.

