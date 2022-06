Returnal: Ein Nachfolger könnte frühestens nach der nächsten neuen Marke entstehen

Das finnische Entwicklerstudio Housemarque hatte sich bereits über Jahre mit Actionspielen wie „Dead Nation“, „Resogun“ und „Alienation“ einen Namen gemacht. Als sie mit „Returnal“ erstmals in der Studiogeschichte einen Triple-A-Titel erschufen, waren die Herausforderungen immens.

Noch ist nichts spruchreif

In einem aktuellen Interview mit den Kollegen von VGC hat Senior Narrative Designer Eevi Korhonen einige Worte zur Zukunft verloren. Demnach habe man sich erst einmal für die Entwicklung einer neuen Marke entschieden. Ob man daraufhin einen „Returnal“-Nachfolger entwickeln könnte, kann man bisher noch nicht sagen. „Ob wir nach dem neuen Spiel zu Selenes Geschichte zurückkehren, bleibt abzuwarten“, sagte Korhonen.

Allerdings hat „Returnal“ großen Einfluss auf das kommende Spiel, da man in der Entwicklung eine Menge gelernt habe. Folgende Worte hatte Korhonen im Weiteren verloren:

„Returnal war so ambitioniert. Wir hatten riesige Träume, aver wir mussten immer noch so viel herausschneiden. All diese Ideen und narrativen Systeme. Ich freue mich diese Stücke wieder aufzusammeln und zu sehen, wie sie in die Geschichte unserer neuen Marke passen. Wir hatten nicht ganz das Gespür dafür, wie groß Returnal sein wird. Mit einem neuen Team auf ainer neuen Engine für eine neue Plattform zu bauen; all diese Dinge erforderten etwas Erlernen. Nun haben wir das Team, das durch das Feuer ging und lernte, wie man ein Spiel wie Returnal erschafft. Nun werden wir stärker starten.“

Nichtsdestotrotz werden Fans von „Returnal“ noch lange hoffen müssen, wenn sie einen Nachfolger erleben möchten. Die Zeit wird letztendlich zeigen, ob ein weiterer Teil des beinharten Actionspiels erscheinen wird.

Quelle: VGC (via PlayStation LifeStyle)

