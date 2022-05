Returnal: Patch 3.03 ist live – Turm des Sisyphus und Koop-Funktion im Fokus

Die Entwickler von Housemarque haben für „Returnal“ ein Update mit der Versionsbezeichnung 3.03 veröffentlicht. Besitzer des Roguelite-Shooters können den 1,3 Gigabyte großen Download jetzt starten.

Bugfixes und andere Anpassungen

Durch den Patch werden ein paar Änderungen am Turm des Sisyphus und der Koop-Variante vorgenommen. Diese beiden Spielmodi sind Ende März dazugekommen. Ersteres versteht sich als fordernder Arcade-Modus, in dem ihr so viele Punkte wie möglich sammeln müsst. Seid ihr dabei besonders effektiv, könnt ihr euch auf einer Rangliste verewigen. Die Koop-Funktion hingegen lässt euch das Hauptspiel gemeinsam mit einem Kumpel (Oder einem Random) bewältigen.

Ein paar Probleme, die bisher aufgetreten sind, sollten nach der Installation des Patches kein Thema mehr sein.

Hier sind die offiziellen Patch-Notes:

Turm von Sisyphus: Audio-Logs zu neuen Orten im Turm hinzugefügt.

Turm von Sisyphus: Ein seltenes Problem wurde behoben, bei dem Algos sich weigerte zu sterben oder zu früh im Turm sterben konnte.

Turm von Sisyphus: Die Scrollgeschwindigkeit der Bestenliste wurde erhöht.

Koop: Mehrere Probleme wurden behoben, bei denen ein Client oder Host einen schwarzen Bildschirm hatte oder hängen blieb, wenn er während des Koop-Spiels zwischen Biomen wechselte.

Koop: Mehrere kleinere Gameplay-Fehler behoben.

Koop: Zwei seltene Abstürze im Co-Op-Modus behoben.

„Returnal“ ist seit dem 30. April 2021 für PS5 verfügbar. Im PS Store kostet der Third-Person-Shooter nach wie vor 79,99 Euro. Ab Ende Juni wird der Titel auch über PlayStation Plus Extra spielbar sein. Dabei handelt es sich um die zweite Stufe des neuen Abo-Modells von Sony.

Quelle: Housemarque

Weitere Meldungen zu Returnal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren