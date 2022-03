Returnal: Content-Update „Ascension“ steht zum Download bereit

Besitzer von „Returnal“ kommen in den Genuss von neuem Content. Dazu muss das frisch veröffentlichte Ascension Update heruntergeladen werden.

2 komplett neue Spielmodi enthalten

Sobald der Download abgeschlossen wurde, stehen zwei neue Spielmodi zur Auswahl. Einer davon ist der Koop-Modus, dank dem ihr das anspruchsvolle Hauptspiel gemeinsam mit einem Freund angehen könnt. Alternativ könnt ihr euch auch mit einem Random-Spieler zusammenschließen. Seid ihr der Host, dürft ihr alle Fortschritte behalten. Der Teilnehmer hingegen behält lediglich die Logbucheinträge und Xenoglyphen. Zudem steigert er seinen Scouting-Rang.

Grundsätzlich unterscheidet sich die Koop-Variante nicht vom Einzelspieler-Modus. Allerdings sind die täglichen Herausforderungen, die Haus-Sequenzen und der hinzugefügte Termin hier nicht verfügbar.

Damit wären wir auch schon beim zweiten Spielmodus: Im Turm des Sisyphus bekommt ihr eine klassische Arcade-Erfahrung geliefert, in der ihr euch von Ebene zu Ebene kämpfen müsst. Am Ende wartet ein furchterregender Bossgegner auf euch. Besiegt ihr ihn, startet die Herausforderung von vorne – mit stärkeren Gegnern als im vorherigen Durchlauf. Ihr werdet hierbei mehr über die Vergangenheit der Protagonistin erfahren und neu eingeführte Gegenstände finden.

Um den Turm des Sisyphus zu betreten, müsst ihr den ikarischen Haken freigespielt haben. Nur damit könnt ihr euch Zugang zu höheren Bereichen verschaffen.

„Returnal“ ist am 30. April 2021 exklusiv für PlayStation 5 erschienen. Eine neue Marke von Housemarque ist schon in Arbeit, befindet sich aber noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

