Returnal: Housemarque-Chef hofft auf neue Spieler durch PS Plus Extra

Auf den BAFTA Game Awards hatte Eurogamer die Gelegenheit, mit Housemarque-CEO Ilari Kuittinen zu sprechen. Was er zu sagen hatte, erfahrt ihr im Artikel.

"Returnal" wird in das Angebot von PlayStation Plus Extra aufgenommen.

Housemarques Ilari Kuittinen findet die Aufnahme von „Returnal“ in das Angebot von PS Plus Extra „brillant„. Dabei handelt es sich um die zweitteuerste Stufe des neuen Abonnementservices von Sony. Ab Juni wird das dreistufige Modell verfügbar sein.

Schließlich können darüber neue Spieler für den Roguelite-Shooter begeistert werden: „Wie ihr wisst, ist die Veröffentlichung schon eine Weile her. Und wir wissen, dass die Leute, die sich für Abonnements entscheiden, viel spielen.“

Kuittinen hofft, dass die Plus-Extra-Abonnenten „Returnal“ eine Chance geben. Versteckte Kosten gibt es immerhin keine und es ist einfach, in das Spiel hineinzuschnuppern.

Gameplay-Systeme sollen noch besser verbunden werden

Danach wurde der Studio-Leiter gefragt, wie zukünftige Produktionen aussehen werden. Seine Antwort darauf: „Ich meine, das Gameplay steht immer an erster Stelle. Wir wollen also immer, dass das Gameplay und die Systeme im Vordergrund haben. Natürlich wollen wir in Zukunft eine noch bessere Verbindung zwischen diesen beiden Aspekten erreichen.“

Zudem habe man es bei „Returnal“ geschafft, eine Erzählung in die spielerische Erfahrung zu integrieren. Dafür mussten bei der Entwicklung „gewaltige Sprünge“ gemacht werden.

Anschließend verliert Narrative Designer Eevi Korhonen ein paar Worte zur Handlung. Housemarque möchte andere Entwickler mit dem non-linearen Erzählstil ansprechen und sie dazu motivieren, ein ähnliches Erlebnis zu kreieren.

Weitere Meldungen zu „Returnal“:

Dieses Gespräch fand auf den BAFTA Game Awards statt, die letzte Nacht durchgeführt wurden. Dort konnte Housemarque ganze sechs Auszeichnungen abräumen. Unter anderem sicherte sich ihr Roguelite-Shooter den Hauptpreis „Spiel des Jahres“. Zudem darf sich Jane Perry jetzt als beste Darstellerin einer Hauptrolle bezeichnen.

„Returnal“ ist seit dem 30. April 2021 für PS5 verfügbar. Zuletzt rollten die Entwickler das Content-Update aus, das zwei neue Spielmodi einführte.

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu Returnal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren