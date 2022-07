Returnal: Baldige Ankündigung der PC-Version? Eintrag in der Steam-Datenbank aktualisiert

Nachdem Sony Interactive Entertainments Präsident Jim Ryan in den vergangenen Monaten gleich mehrfach darauf hinwies, dass weitere PlayStation-Titel den Weg auf den PC finden werden, erreichte uns im Mai das Gerücht, dass als nächstes der von Housemarque entwickelte Action-Titel „Returnal“ für den PC umgesetzt wird.

So wurde in den Datenbanken von Steam ein Eintrag mit dem Namen „Oregon“ entdeckt, der mit den Kategorien „Third-Person-Shooter“, „Sci-Fi“, „Female Protagonist“ und „Rogue-Lite“ versehen wurde. Zudem deuteten Begriffe wie „Atropos“ und „Tower of Sisyphus“ auf „Returnal“ hin. Aktuellen Berichten zufolge wurde der besagte Datenbank-Eintrag in dieser Woche gleich mehrfach aktualisiert.

Unter anderem wurden die Steam-Achievements des Titels in 19 Sprachen übersetzt. Eine Entwicklung, die laut der Gerüchteküche darauf hindeuten könnte, dass die offizielle Ankündigung der PC-Version von „Returnal“ in Kürze endlich erfolgt.

Entwickler hoffen auf Spielerzuwachs

Offiziell angekündigt wurde die PC-Version aller recht eindeutigen Hinweise zum Trotz bisher nicht. Sollte sich daran etwas ändern, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Im April dieses Jahres wiesen die Entwickler von Housemarque darauf hin, dass das Studio die Aufnahme von „Returnal“ in den neuen dreistufigen PlayStation Plus-Dienst definitiv begrüßt und darauf hofft, dass durch diesen Schritt weitere Spieler und Spielerinnen auf den gefeierten Roguelite-Titel aufmerksam werden.

Ob und in welcher Form es mit „Returnal“ weitergehen könnte, ist aktuell noch unklar. Derzeit arbeiten die Entwickler von Housemarque nämlich an einer komplett neuen Marke, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Erst nach der Fertigstellung beziehungsweise der Veröffentlichung der neuen Marke möchte Housemarque über die Zukunft von „Returnal“ beziehungsweise einen möglichen Nachfolger entscheiden.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Returnal“ erschien im Frühjahr 2021 exklusiv für die PlayStation 5. Ihr schlüpft in die Rolle der Protagonistin Selene, die mit ihrem Raumschiff auf dem geheimnisvollen Planeten Atropos strandet und sich plötzlich in einer mysteriösen Zeitschleife wiederfindet.

Quelle: SteamDB

Weitere Meldungen zu Returnal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren