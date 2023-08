Red Dead Redemption: Ankündigung der PS4- und Switch-Portierung sorgt für Kritik

Nachdem sich in den vergangenen Wochen und Monaten hartnäckig die Gerüchte um ein mögliches Remaster oder Remake zu „Red Dead Redemption“ hielten, kündigte Rockstar Games den Re-Release am gestrigen Montag Nachmittag offiziell an.

Lange sollte die Freude der Spielerinnen und Spieler allerdings nicht halten, da von einem Remaster wahrlich keine Rede sein konnte. Stattdessen kündigte Rockstar Games im Prinzip eine simple Portierung des Western-Hits auf die PlayStation 4 und die Switch an, die in den Stunden nach der offiziellen Ankündigung reichlich Kritik nach sich zog.

Vor allem die Tatsache, dass „Red Dead Redemption“ im Zuge der Neuveröffentlichung für die PS4 und die Switch keinerlei Verbesserungen oder neue Features spendiert bekam, stieß einem großen Teil der Spielerinnen und Spieler sauer auf.

Erwähnt wird in diesem Zusammenhang auch das kostenlose Xbox One X-Upgrade aus dem Jahr 2018, mit dem dafür gesorgt wurde, dass „Red Dead Redemption“ auf der Xbox One X und der Xbox Series X in der nativen 4K-Auflösung inklusive technischen Verbesserungen wie einer stabilisierten Framerate oder der Unterstützung der 16fachen Anisotropen-Filterung gespielt werden kann. Auf der Xbox One S werden hier immerhin noch 1440p geboten.

Erschwerend komme hinzu, dass es sich bei den frisch angekündigten PlayStation 4- und Switch-Versionen offenbar um simple Portierungen des mittlerweile 13 Jahre alten Originals handelt, die für 50 US-Dollar beziehungsweise Euro angeboten werden, während die technisch aufpolierte Xbox-Version in Sales regelmäßig für unter zehn Euro zu haben ist. Mit ein Grund, warum auf Plattformen wie Reddit offen zum Boykott der gestern angekündigten Umsetzungen aufgerufen wird.

„Ich habe die Game of the Year Edition für 10 US-Dollar gekauft, um auf meiner One X in 4K zu spielen. 50 US-Dollar für einen simplen Port eines 13 Jahre alten Spiels ist etwas ganz anderes. Ein wirklich trauriger Tag, wenn der oberste Beitrag auf r/reddeadredemption lautet ‚Kauft nicht Red Dead Redemption'“, so ein Nutzer auf Reddit.

Die Verantwortlichen von Rockstar Games wollten sich zur Kritik der Community bisher nicht äußern. Die PS4- und Switch-Version von „Red Dead Redemption“ findet am 17. August 2023 den Weg in den PlayStation Store und den eShop.

Eine Retail-Fassung folgt nach dem aktuellen Stand der Dinge im Oktober.

ICYMI: Red Dead Redemption runs at 4K on Xbox Series X and at 1440P on Xbox Series S via the Heutchy method. pic.twitter.com/3fovNtpRh3

Red dead redemption, what we wanted:

– Remake, the map is in rdr 2 already

– 60 fps

– Dualsene features

– Only current gen version (Ps5, Xbox series, good PC)

– The ultimate version

What we GOT:

– a 30 fps port

– no 60 fps

– no remake or remaster

– Rockstar not caring ☹️ pic.twitter.com/8BWHtK7SEM

— Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) August 7, 2023