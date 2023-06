Rockstar Games: Offenbar unangekündigtes VR-Spiel in Arbeit

Virtual Reality ist zwar weiterhin ein Nischenthema. Doch mit 600.000 Verkäufen in den ersten fünf Wochen kann sich der Erfolg von PlayStation VR2 durchaus sehen lassen. In einer anderen Liga spielt das Standalone-Headset Meta Quest 2, das sich mehr als 17 Millionen Mal verkauft hat. Der Nachfolger ist bereits in den Startlöchern. Und was Apple mit dem AR-Headset Vision Pro im Sinn hat, könnte noch einmal alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen.

Für den Erfolg einer Hardware ist vor allem die Software verantwortlich. Und auch wenn mehrere große Publisher das VR-Genre mit Skepsis betrachten, könnte ein großes Unternehmen erneut auf den Zug aufspringen. Gerüchten zufolge arbeitet Rockstar Games an einem Spiel für nicht näher genannte Virtual Reality-Systeme.

Lebenslauf liefert Hinweis

Der Hinweis auf die VR-Entwicklung lässt sich dem Lebenslauf eines Synchronsprechers entnehmen. Wie von ResetEra-Nutzern entdeckt wurde, listet der Schauspieler Michael Ursu unter dem Abschnitt „VR“ seines Lebenslaufs – laut dem er auch an einer „Elton John VR-Promo“ gearbeitet hat – ein „unbekanntes Rockstar-Spiel“ auf. Zwar wurde der Hinweis auf das VR-Projekt zwischenzeitlich gelöscht. Eine archivierte Version existiert allerdings noch immer.

Sollte sich der Eintrag bestätigen und Rockstar Games arbeitet tatsächlich an einem VR-Spiel, bleibt die Frage offen, was das sein könnte. Denkbar wäre eine eigenständige Produktion. Aber auch ein spezieller VR-Modus für „GTA 6“ klingt nicht allzu abwegig. Vielleicht wird es möglich sein, in einer abgespeckten Version die Straßen des Open World-Blockbusters zu erkunden oder ausgewählte Szenen in einer neuen Dimension zu erleben. Auch ein VR-Port von „GTA 5“ klingt verlockend.

Das neue Spiel wäre nicht die erste VR-Produktion, die auf einem Rockstar Games-Titel basiert. Vielleicht könnt ihr euch noch an „L.A. Noire: The VR Case Files“ erinnern, das 2019 unter anderem für PlayStation VR auf den Markt kam. Der Titel ließ Spieler etwas tiefer in die Welt des Detektivspiels eintauchen, um ein paar neue Fälle zu lösen.

Wann wir etwas zum mysteriösen VR-Projekt erfahren werden, ist offen. Im Mai deutete Rockstar aber immerhin einen möglichen Start von „GTA 6“ im Jahr 2024 an.

