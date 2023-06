PlayStation VR2: Vier weitere Spiele für PS5-Headset angekündigt

Für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 wurden vier weitere Games bestätigt, die in absehbarer Zeit auf den Markt kommen werden. Trailer liefern erste Einblicke.

Nachdem monatelang gemutmaßt wurde, dass PlayStation VR2 quasi ein Rohrkrepierer ist, konnte Sony im vergangenen Monat mit einer ersten Verkaufszahl beeindrucken. Rund 600.000 Exemplare des PS5-Headsets wurden in den ersten sechs Wochen nach dem Launch verkauft. Das sind acht Prozent mehr als beim Vorgänger PlayStation VR im Vergleichszeitraum.

Besitzer von PlayStation VR2 dürstet es natürlich regelmäßig nach Spielenachschub, was Sony heute zum Anlass nahm, um vier weitere PSVR2-Spiele anzukündigen, auf die sich Virtual Reality-Fans bald stürzen können.

Tiger Blade

Mit „Tiger Blade“ sollen die adrenalingetränkten Kämpfe des koreanischen Neo-Noir-Action-Kinos den Weg in die virtuelle Realität finden. Spieler sprengen und schlagen sich durch die Reihen der Ganoven, während sie eine Verfolgungsjagd erleben. Zu den Schauplätzen der Kämpfe gehören Märkte, Docks, Gassen und allerlei Straßen.

Zu Beginn von „Tiger Blade“ erhalten Spieler den Auftrag, ein mysteriöses Paket von einem rivalisierenden Verband zu stehlen. Allerdings werden sie schnell feststellen, dass es sich bei diesem Objekt des Raubes um ein Tigerjunges handelt, das seit hundert Jahren als ausgestorben galt und nun von jeder Bande in der Stadt begehrt wird.

Laut Hersteller ist „Tiger Blade“ so konzipiert, dass es einen hohen Wiederspielwert hat, mit einem Punkte- und Ranglistensystem, Speedrunning und Nebenzielen. Unterstützt werden das haptische Feedback, die adaptiven Trigger und die Headset-Vibration. Gleichzeitig können sich Spieler koreanischen Hip-Hop zu Gemüte führen.

Wanderer: The Fragments of Fate

In diesem VR-Titel erleben die Spieler ein Zeitreisenabenteuer, in dem sie allerlei Action erleben und Rätsel lösen müssen, während sie die Vergangenheit umschreiben, um die Zukunft neu zu gestalten.

Im Verlauf der Herausforderungen können Spieler schwimmen, springen, klettern, Seilrutschen nutzen und sich durch die Zeit schwingen. „Dank der hochmodernen haptischen Technologie von PS VR2 kannst du dich außerdem in ein unvergleichliches Gefühl der Nähe und kontextsensitiven Haptik versetzen, das fein abgestimmt ist, um dein Erlebnis so weit wie möglich zu verbessern“, so die Macher.

Während der Termin von „Wanderer: The Fragments of Fate“ zunächst nicht genannt wurde, sollen bald weitere Details folgen.

Pixel Ripped 1995

„Pixel Ripped 1995“ versteht sich als ein Spiel im Spiel. Ziel ist es, den besten Gamer von 1995 zu rekrutieren, einen 11-jährigen Jungen namens David. Auf der Suche erkunden Spieler eine Reihe von Games, von denen jedes eine Hommage an 16- und 32-Bit-Klassiker ist.

Das Spiel wurde für die PS VR2-Veröffentlichung erweitert und verbessert. Dank der adaptiven Trigger des Sense-Controllers und des Feedbacks des PS VR2-Headsets sollen Spieler noch immersiver unterhalten werden.

The 7th Guest VR

Hierbei handelt es sich um ein Remake des namensgebenden Originalspiels, dessen Geschichte mit neuen Rätseln und neuen Räumen erweitert wurde.

Kernpunkt ist die 3D-Live-Action-Grafik, die mittels geisterhafter volumetrischer Videoaufnahmen entstand. „Wir haben unsere Darsteller in einer kreisförmigen Anordnung gefilmt, umgeben von Kameras, die jede ihrer Bewegungen aus jeder Richtung einfangen“, heißt es dazu.

Diese Charaktere sind während des Spiels aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Letztendlich sollen die volumetrischen Videoaufnahmen und exquisiten Darbietungen dazu beitragen, eine fesselnde und eindringliche Geschichte zu erzählen.

„The 7th Guest VR“ erscheint in diesem Jahr für PS VR2 und richtet sich an Fans von Mystery-Puzzle-Spielen. Nachfolgend kann der dazugehörige Trailer gestartet werden:

