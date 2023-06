PlayStation VR2: Reprojection-System wird offenbar verbessert

Berichten zufolge nimmt Sony an PlayStation VR2 weitere Verbesserungen vor. Und mit den kommenden Updates wird offenbar auch das Reprojection-System verbessert. Darauf verwies ein Entwickler, der am VR-Vorzeigetitel "Hubris" arbeitet.

Das im Februar dieses Jahres veröffentlichte Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 bietet zum Preis von rund 600 Euro eine große Bandbreite an technischen Features, darunter das Eyetracking samt Foveated Rendering.

Allerdings gibt es auch Techniken, die einen negativen Einfluss auf das visuelle Erlebnis haben können. Bemängelt wird seit dem Launch von PSVR2 regelmäßig das Reprojection-System, das künstliche Zwischenbilder berechnet, um die Bildwiederholrate von 60 auf 120 Hertz anzuheben, ohne die Performance in Mitleidenschaft zu ziehen. Die Folge sind mitunter aber auch unscharfe Bilder und ein erhöhtes Aufkommen von Übelkeit.

Jedoch scheint es, dass Sony beim Reprojection-System erste Verbesserungen vornehmen konnte. Darauf verweist zumindest der Entwickler von „Hubris“, das in dieser Woche für PSVR2 auf den Markt kommen wird und das System offenbar ebenfalls nutzt. Mit kommenden Updates sollen sich die Dinge zum Besseren wenden.

„Ich denke, die PSVR2 wird von nun an mit jedem Update besser werden. Ein gutes Beispiel dafür sind die zukünftigen Verbesserungen des Reprojection-Systems, an denen sie gerade arbeiten“, so der Entwickler.

Texturen dank Foveated Rendering schärfer

Mit seiner Aussage reagierte der Entwickler auf die Frage eines Spielers, der wissen wollte, welche Besonderheiten oder Vorteile die PSVR2-Version des Virtual Reality-Vorzeigetitels zu bieten hat und wo der Entwickler die Grenzen von VR sieht, nachdem sich Spieler im Fall der PC-Version von „Hubris“ teils über die Auflösung und Unschärfe beklagten.

„Die Auflösung ist wesentlich schärfer, da wir durch das Foveated Rendering viel hochsampeln können, sodass alle Texturen etc. viel schärfer aussehen als auf dem PC, es sei denn, man hat ein Super-High-End-Rig, das bereits x2 oder x3 hochsampeln kann“, heißt es dazu.

Man habe zudem einen großen Patch für die PC-Version aufgespielt, der viele Probleme beheben konnte. Ebenfalls wurden die Sprachausgabe angepasst, das Nachladen verändert, die KI aktualisiert und ein Soundtrack hinzugefügt. Davon dürften wohl auch Spieler der PSVR2-Version profitieren.

„Hubris“ wird am 22. Juni 2023 im PlayStation Store veröffentlicht. Interessenten können den Titel bereits auf die Wunschliste packen. Auf Steam schlägt „Hubris“ mit rund 30 Euro zu Buche und wurde zuletzt „sehr positiv“ aufgenommen.

