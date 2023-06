GTA 5: Franchise-Umsatz rückläufig, aber auf einem hohen Niveau

Während „GTA 6“ voraussichtlich bis 2024 oder 2025 auf sich warten lässt, konnte der Vorgänger den laufenden Umsatz längerfristig betrachtet festigen, was einen neuen Teil nicht zwangsläufig notwendig macht.

Demnach sorgte die „GTA“-Franchise im vergangenen Geschäftsjahr für Einnahmen in Höhe von 781 Millionen Dollar. Zwar waren es im Vorjahr fast 1,1 Milliarden Dollar. Allerdings kam in diesem Zeitraum die „GTA Trilogy“ auf den Markt, nachdem im Finanzjahr 2021 mit einem Umsatz von 985 Millionen Dollar die COVID-19-Pandemie einen Schub für die gesamte Branche brachte.

Bei einem Blick auf die Jahre vor COVID-19 wird deutlich, dass der Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2023 eher einer Bereinigung gleichkommt und das vergangene Jahr verglichen mit dem Zeitraum nach der Veröffentlichung von „GTA 5“ das dritterfolgreichste Jahr in der nahezu zehnjährigen „GTA 5“-Ära darstellt.

Jährliche Umsätze der GTA-Franchise:

Insgesamt verzeichnete Take-Two im Geschäftsjahr 2023 einen Rückgang der Nettoeinnahmen aus Konsolenspielen in Höhe von 225,1 Millionen Dollar, woran aber auch die „Borderlands“-Reihe beteiligt war. Sie warf im vergangenen Geschäftsjahr 70 Millionen Dollar weniger ab.

