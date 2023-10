PS5: Erste Slim-Cover haben einen Release-Zeitraum

Die PS5 wird kleiner und leichter, was einen Einfluss auf die Kompatibilität der optional erhältlichen PS5-Cover hat. Spieler, die mehr Farbe in das Gaming-Zimmer bringen möchten, bekommen aber auch mit den neuen Konsolen die Möglichkeit.

Mit der Ankündigung der PS5 im Slim-Design ändert sich die Kompatibilität von Zubehör. Denn die bisherigen Cover, die im Januar 2022 auf den Markt gebracht wurden und im November neue Editions erhalten, können nicht an die geschrumpfte Hardware montiert werden.

Die PS5 (Slim) wurde nicht nur kleiner, was die erste Hürde darstellt. Auch gibt es mit dem abnehmbaren Laufwerk ein neues Konzept, was auf beiden Seiten zu zweigeteilten Faceplates führte.

Erste Cover für neue PS5-Modelle angekündigt

Spieler, die sich mit der weißen PS5 nicht anfreunden können, erhalten allerdings auch für die kleineren Modelle entsprechendes Zubehör.

Laut Sony werden für die kommenden PS5-Modelle ab Anfang 2024 verschiedene Cover verfügbar gemacht. Dazu gehören eine komplett matte Schwarz-Farbgebung und die Farben der Deep Earth Collection in Vulkanrot, Kobaltblau und Sterlingsilber.

Weitere Farben werden in Zukunft veröffentlicht. Die Preise für die PS5-Konsolenhüllen beginnen bei 54,99 Euro, was dem bisherigen Betrag entspricht. Für Japan wurden allerdings Preiserhöhungen angekündigt.

Zusammen mit den Covern ergeben sich die folgenden bisher bekannten Preise:

PS5 mit Disk-Laufwerk: 549,99 Euro

PS5 Digital Edition: 449,99 Euro

Disk-Laufwerk: 119,99 Euro

Horizontaler Ständer: 29,99 Euro

Am DualSense-Controller der PS5 hat sich nichts getan, sodass es hier keine Kompatibilitäts- oder Preisanpassungen gibt.

Nicht zweifelsfrei klar ist hingegen, ob sämtliche SSD-Modelle, die samt Kühlkörper in die aktuellen PS5-Modelle passen, mit der PS5 (Slim) kompatibel sind. Zumindest die offiziell zertifizierten Exemplare dürften weiterhin Platz finden.

Zurück zu den Covern: Spieler, die für die aktuellen Modelle Ausschau nach mehr Farben halten, können weiterhin die Modelle der Deep Earth-Collection vorbestellen, was auch für die passenden DualSense-Controller gilt.

Wann die neuen PS5-Modelle in Deutschland auf den Markt kommen werden, ist noch offen und hängt nicht zuletzt von der Verfügbarkeit der bisherigen Modelle ab. In Nordamerika soll es im November losgehen. Andere Länder sind laut Sony in den darauffolgenden Monaten an der Reihe.

