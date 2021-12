PS5 Cover: Sony kündigt offizielle Faceplates an – Preis und Details

Sony sorgte kurz vor dem Weihnachtsfest für eine Überraschung. So gab das Unternehmen bekannt, dass ab dem kommenden Jahr die ersten offiziellen PS5-Cover bzw. Faceplates verkauft werden.

So sehen die angekündigten Modelle aus.

Die austauschbaren Faceplates gehören zu den Kernfeatures der PS5. Doch es dauerte mehr als ein Jahr, bis Sony für die Ankündigung von Modellen sorgte, die nicht von Drittherstellern stammen.

Die offiziellen Faceplates wurden heute auf dem PlayStation Blog vorgestellt und liegen in den Farbversionen Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple vor. Damit dürfte für nahezu jeden Geschmack etwas dabei sein.

Die neuen Faceplates bzw. Cover sind recht zügig angebracht. Ihr müsst einfach nur die weißen PS5-Faceplates entfernen und die neuen einklicken. Die PS5-Konsolenabdeckungen werden sowohl für die PS5 mit Blu-ray-Laufwerk als auch für die PS5 Digital Edition verfügbar gemacht.

Veröffentlichung ab Januar 2022

Die PS5-Konsolencover Midnight Black und Cosmic Red werden ab Januar 2022 bei teilnehmenden Händlern in zahlreichen Ländern verkauft. Mit dabei sind unter anderem Deutschland, Österreich und die Schweiz. Weitere Länder findet ihr auf dem PlayStation Blog aufgelistet.

Auch die genauen Termine stehen fest: Die PS5-Konsolenhüllen in Midnight Black und Cosmic Red sind ab dem 21. Januar 2021 auferhältlich (solange der Vorrat reicht) und werden ab dem 18. Februar 2021 auch bei anderen teilnehmenden Händlern angeboten.

Die PS5-Cover in den Farben Nova Pink, Galactic Purple und Starlight Blue werden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 nachgereicht, was ebenfalls für die genannten Länder gilt.

„Wir planen, die PS5-Konsolencover im Laufe des Jahres in weiteren Ländern auf den Markt zu bringen und wir werden diese Details bekannt geben, sobald sie verfügbar sind“, so Sony.

Ein günstiger Spaß wird es offenbar nicht. Der Preis der Faceplates liegt bei 54,99 Dollar.

Die heutige Ankündigung der offiziellen PS5-Cover erklärt, warum Sony in den vergangenen Monaten gegen den Verkauf nicht lizenzierter PS5-Faceplates vorging. Erst kürzlich musste ein Händler den Verkauf zunächst stoppen, bevor dort modifizierte Modelle in den Verkauf gebracht wurden.

Weitere Meldungen zu Faceplates:

Im Zuge der Ankündigung der PS5 Faceplates wurden ebenfalls neue Farbversionen des DualSense-Controllers angekündigt, darunter die Modelle Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple, die sich zu den bereits erhältlichen Modellen Midnight Black und Cosmic Red gesellen. Sie sollen ab Januar 2022 weltweit bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein. Mehr dazu erfahrt ihr in einer gesonderten Meldung.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Welche Cover-Version gefällt euch am besten? Oder könnt ihr euch mit keinem Modell so richtig anfreunden?

Weitere Meldungen zu PS5.