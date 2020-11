PS5 Custom-Look: Schwarz, Spider-Man, Batman und weitere Designs

Auf dieser PS5 zeigen sich mehrere bekannte PlayStation-Helden. Foto: reddit.com/user/InfoGodofWar

Die PS5 kam zunächst als schwarz-weißes Modell auf den Markt, wobei vor allem die weißen Seitenteile nicht den Geschmack aller Spieler treffen. Custom-Plates werden im Handel noch nicht angeboten. Stattdessen bekamen erste Produzenten Post von Sonys Rechtsabteilung.

Besitzer der PS5, die ihre Konsole in ein anderes Design hüllen wollen, müssen zunächst selbst Hand anlegen und die Seitenteile der PlayStation 5 modifizieren. Das gelingt mal mehr und mal weniger gut, wie erste Kreationen verdeutlichen.

PS5 in schwarz

Einen recht guten Eindruck macht eine modifizierte PS5 in komplett schwarzer Farbe. So zu sehen auf einem Bild, das vom Reddit-User Hawkijustin veröffentlicht wurde. Nicht ganz so hochwertig wirkt auf dem ersten Blick die schwarze PS5 von Valentine. Allerdings hat sie ein blaues Detail zu bieten.

Andere Konsolenbesitzer brachten etwas mehr Farbe zum Einsatz. Die PS5 von Craayoons, der ebenfalls auf Reddit aktiv ist, zeigt ein orange-weißes Exemplar, auf dessen Mitte ein Totenkopf und das PlayStation-Symbol zu sehen sind. Letzteres dient zugleich als blutiges Detail:

Spider-Man im Doppelpack

Über eine PS5 im Design von „Spider-Man“ berichteten wir schon vor Monaten. Damals war es noch ein Entwurf, der ausschließlich auf dem PC existierte. Wie ein „Spider-Man“-Look in der Praxis aussieht, zeigt die Custom-Konsole von Akarshbansal11. Nachfolgend seht ihr die Hardware in einem Video:

„Spider-Man“ liefert natürlich Spielraum für Varianten. Ein weiterer Besitzer der PlayStation 5 entschied sich für den folgenden Look:

God of War, Days Gone und The Last of Us

Auch auf der nächsten Konsole ist „Spider-Man“ zu sehen, allerdings nicht allein. Ebenfalls verarbeitet wurden die Spiele „God of War“, „The Last of Us“ und „Days Gone“. Die bekannten PlayStation-Symbole runden das Design ab.

Wer es etwas einfacher mag, kann auf die Details verzichten und die Konsole einfarbig umgestalten. Der Reddit-User RetroScience zeigt einen solchen Entwurf:

Mass Effect und Batman

Selbst „Mass Effect“ blieb nicht verschont. Bei der Konsole von Thirteenera wurde ein schwarzer Grundlook gewählt. Als Details dienen an der Seite zweifarbige Streifen und das N7-Logo:

Und wie wäre es mit einer PS5 im Look von Batman? Dieses Exemplar könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

Controller im Custom-Look

Andere PS5-Kunden widmeten sich vorrangig dem Controller. Nachfolgend seht ihr zwei Beispiele, wie der DualSense in einer modifizierten Version aussieht:

