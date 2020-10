PS5: Konsole im Spider-Man-Look sieht atemberaubend aus

Gebaut wurde das Design noch nicht.

Die PS5 wird zum Launch im November lediglich in der Farboption „Weiß“ angeboten, was sich in den kommenden Monaten und Jahren ändern dürfte. Zudem deutete Matt MacLaurin, VP of UX Design bei PlayStation, im Juni an, dass die neue Konsole in einer besonderen Art und Weise angepasst werden kann.

„Ihr werdet definitiv Special Editions sehen. Sie ist außerdem in einer Art und Weise anpassbar, die es bei den vorherigen Generationen nicht gab“, so MacLaurin. Derartige Aussagen untermauern die Gerüchte, dass die Seitenteile der PS5 wie bei einem Desktop-Computer abnehmbar und austauschbar sind.

PS5 im Spider-Man-Look

Wie eine optisch angepasste PS5 aussehen könnte, verdeutlicht ein Entwurf von Giuseppe Spinelli, der in den vergangenen Monaten verschiedene Designs zur damals noch nicht enthüllten Konsole in den Umlauf brachte.

Inspirieren ließ sich der Designer vom kommenden „Spider-Man Miles Morales“. Das schwarz-roten Gehäuse zeigte eine Spinne auf einem Spinnennetz, das sich über die gesamte Fläche der Seitenteile erstreckt. Auch der Controller wurde optisch angepasst. Nachfolgend seht ihr das Design auf Bildern:

Entworfen wurde die Custom-PS5 für LetsGoDigital. Aufgehübscht werden kann die Konsole mit den gezeigten Seitenteilen (noch) nicht, da es sich nur um ein virtuelles Modell handelt. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere beeindruckende Custom-Entwürfe folgen werden.

Die PS5 ist ausverkauft

Zunächst ist es allerdings schwer, in den Besitz der neuen Konsole zu kommen. Wenige Wochen vor dem Launch der PS5, die am 19. November 2020 auf den Markt kommen wird, wurde der Vorverkauf gestartet. Zum Teil brachte die enorme Nachfrage die Bestellsysteme großer Händler zum Erliegen.

Letztendlich gilt: Das Interesse ist höher als das Angebot. Darauf aufbauend geht Sony davon aus, dass der Launch-Erfolg der PS4 mit der PS5 übertrumpft werden werden kann.

Was meint ihr? Würdet ihr euch die PS5 im Spider-Man-Look in das heimische Wohnzimmer stellen?

