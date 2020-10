PS5: Konsole ist „flüsterleise“, legen erste Hands-on-Berichte nahe

Ab November könnt ihr herausfinden, wie laut oder leise die PS5 im heimischen Wohnzimmer ist.

Die PS4 ist die erfolgreichste Konsole der aktuellen Generation, aber nicht die leiseste Hardware. Das gilt vor allem für die erste Generation des Pro-Modells. Diesen Mangel wollte Sony offenbar nicht wiederholen. Schon am Wochenende berichteten wir von ersten Erfahrungsberichten, in denen von einem kaum wahrnehmbaren Lüftergeräusch die Rede war.

Inzwischen folgten ergänzende Hands-on-Berichte. 4Gamer und Dengeki zählten zu den Teilnehmern einer Präsentation, in der die PS5 in den Fokus rückte. Und sie zeigten sich begeistert davon, wie leise die neue Hardware von Sony ist. So war 4Gamer beispielsweise überrascht davon, dass während der Präsentation kaum das wahrgenommen werden konnte, was das Rotationsgeräusch des Ventilators zu sein schien.

Keine heiße Luft

Zunächst sollte der Frage nachgegangen werden, wie heiß die PS5 beim Betrieb wird. „Ich begann, einen der Launch-Titel zu spielen, Godfall. Nach einer Weile überprüfte ich es, aber die Luft, die aus der Lüftungsöffnung kam, war sanft und fühlte sich nicht extrem heiß an. Zu dieser Zeit betrug die Temperatur im Studio etwa 30° C. Aus den Spezifikationen des installierten SOC geht hervor, dass es bei etwa 55-60° C arbeitet“, so 4Gamer

Und weiter: „Wenn es so heiß läuft, könnte man sich fragen: ‚Müsste das Geräusch des Lüfters nicht zu laut sein?‘ Aber das Gegenteil war der Fall. Wie bereits erwähnt, war der Lüfter leise. Und ich konnte kaum das hören, was das Drehgeräusch des Ventilators zu sein schien“.

Die Geräuschentwicklung der PS5 wurde nicht nur aus der Ferne bewertet. Tatsächlich konnte sich 4Gamer die Konsole aus der Nähe anschauen. Im Gegensatz zur PS4 habe es kein „Getöse“ gegeben, das typischerweise auftritt, wenn die PS4 (Pro) unter Last steht.

„Zu diesem Zeitpunkt bemerkte ich, dass auch das Betriebsgeräusch der Haupteinheit sehr leise ist. Ich neige dazu, es zu vergessen, weil ich mich während des Spielens konzentriere, aber es gab nicht dieses ‚Getöse‘, wenn ich mich in die Nähe der Haupteinheit begab. Das Lüftergeräusch der PS4 macht sich stärker bemerkbar, sobald die Belastung zunimmt. Aber der Eindruck von der PS5 ist weniger auffällig“, so 4Gamer.

Bisher nur eine subjektive Wahrnehmung

Der Redakteur räumte ein, dass er sich in der Testumgebung nicht wirklich nur auf das Lüftergeräusch konzentriert hatte. Auch bleibt abzuwarten, ob spätere Lautstärketests von Digital Foundry und Co die subjektive Meinung der Teilnehmer am Hands-on-Event unterstreichen können.

Doch auch Dengeki berichtete: „Was mich diesmal schockierte, war, wie leise der Lüfter war. Es muss viele Leute gegeben haben, die darauf neugierig waren. Es war so still!“

Messbare Ergebnisse werden wir spätestens im November haben. Doch scheint es, dass sich die neue Sony-Konsole vom Düsenjet-Sound zahlreicher PS4 Pros entfernt und eher wie ein Kätzchen schnurrt.

Die PS5 kommt am 19. November 2020 auf den Markt. Kurz zuvor erfolgt der Launch der Xbox Series X. Spieler, die bisher kein Exemplar vorbestellen konnten, werden es schwer haben, vor Weihnachten in den Besitz der Hardware zu kommen.

