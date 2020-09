PS5: Vorerst keine weiteren Vorbestellungen möglich? – Update

Vorbestellt werden kann die PS5 vorerst nicht mehr.

Update: Auch Amazon scheint vorerst keine weiteren Vorbestellungen anzunehmen. In einer Mail an registrierte Kunden macht das Unternehmen darauf aufmerksam: „Die Konsole ist nun ausverkauft und Vorbestellungen auf absehbare Zeit nicht mehr möglich“, so Amazon.

Meldung vom 25. September 2020: Die PS5 ist offenbar sehr begehrt. Nachdem der Vorverkauf in der vergangenen Woche recht schnell unterbrochen werden musste, da die zugesicherten Exemplare einen Abnehmer fanden, folgte heute der zweite Vorverkauf. Einmal mehr waren die beiden Modelle der neuen Konsole unverzüglich ausverkauft. Und nicht nur das: Die Webseiten von Saturn und Media Markt kamen teilweise zum Erliegen.

Vorbestellungen vorerst abgeschlossen

Das heißt, noch immer konnten nicht alle Interessenten ihr persönliches Exemplar der PlayStation 5 vorbestellen. Doch wann folgt die dritte Welle? Ein aktuelles Statement von Media Markt legt nahe, dass vorerst keine weiteren Vorbestellungen angenommen werden. Zwar kann Media Markt nur für das eigene Unternehmen sprechen, doch scheinen die Vorbestell-Phasen halbwegs koordiniert zu sein, sodass auch andere Händler davon betroffen sein könnten.

Im Wortlaut schreibt Media Markt auf der offiziellen Seite: „Vielen Dank an alle, die eine Vorbestellung für PS5 aufgegeben haben. Alle PS5 Konsolen sind nun verkauft, so dass Vorbestellungen vorerst abgeschlossen sind. Bitte besuchen Sie uns weiterhin für weitere Updates.“

Für Interessenten, die bisher kein Exemplar der PS5 erhalten konnten, wäre es ein herber Rückschlag. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine ungeschickte Formulierung von Media Markt handelt oder andere Händler wie Amazon in den kommenden Wochen weitere Kontingente zugesprochen bekommen. Ein regelmäßiger Blick auf die Produktseiten dürfte nicht schaden.

Fest steht zumindest: Erscheinen wird die PS5 am 19. November 2020 zum Preis von 399,99 Euro (Digital Edition) und 499,99 Euro (Basis-Version). Wenige Tage zuvor gehen die Xbox Series X und die Xbox Series S an den Start. Auch die Hardware der Redmonder war zügig ausverkauft, was zumindest für das X-Modell gilt.

