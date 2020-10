PS5: Sony möchte den Launch-Erfolg der PS4 übertreffen – Verkaufsprognose von Jim Ryan

Auch wenn Microsoft in einigen Bereichen zulegen konnte, glauben viele Experten, dass Sony in der kommenden Generation die erfolgreichere Konsole anbieten wird. Das Unternehmen möchte zugleich den massiven Erfolg der PS4 übertrumpfen.

Die PS5 kommt am 19. November 2020 auf den Markt.

Der Erfolg der beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X hängt in den kommenden Monaten maßgeblich von der Verfügbarkeit der neuen Hardware – also von den Produktionskapazitäten – ab. Denn die Nachfrage übersteigt das Angebot, was bereits dazu führte, dass nach dem recht holprigen Start der Vorverkäufe und dem zügigen Ausverkauf der Konsolen vorerst keine weiteren Exemplare vorbestellt werden können. Eine Ausnahme bildet nach wie vor die Xbox Series S, die offenbar kaum Käufer mobilisieren kann.

Mindestens 7 Millionen PS5-Verkäufe

Offen ist die Frage, wie viele Exemplare ihrer Konsole die Plattforminhaber tatsächlich produzieren können. Immerhin konnte die COVID-19-Pandemie in den vergangenen Monaten einiges durcheinanderwirbeln. Allerdings zeigt sich Sony in einem aktuellen Interview, das mit Jim Ryan geführt wurde, zuversichtlich, dass der Erfolg der PS5 im ersten Fiskaljahr den Absatz der PS4 im Vergleichszeitraum übertrumpfen kann. Das laufende Fiskaljahr endet am 31. März 2021.

„Wir glauben, dass sich die PS5 in ihrem ersten Geschäftsjahr häufiger verkaufen wird als die PS4 im ersten Geschäftsjahr nach der Einführung“, so Ryan gegenüber einer koreanischen Publikation. Wir erinnern uns: Die PS4 fand bis zum 6. April 2014 weltweit mehr als sieben Millionen Abnehmer. Bis Mitte April 2014 wurden 20,5 Millionen PS4-Spiele abgesetzt.

Dass von der PS5 im ersten Fiskaljahr tatsächlich mehr als sieben Millionen Exemplare verkauft werden können, verdeutlicht die Tatsache, dass Sony wesentlich größere Produktionspläne hat. So geht das Unternehmen von einer Startauflage in Höhe von 15 Millionen Konsolen aus, die bis Ende März 2021 produziert werden sollen.

Anschließende Gerüchte, in denen von Produktionsproblemen und einer daraus resultierenden Reduzierung der Produktionsmenge auf elf Millionen Konsolen die Rede war, wurden von Sony dementiert.

Die besten exklusiven Spiele

Letztendlich fühlt sich Sony nicht nur in Bezug auf die Hardware gut aufgestellt. Auch mit der Software möchte das Unternehmen punkten. „Wir werden die Fans auf der ganzen Welt mit den besten exklusiven Spielen begeistern, die auf dem Markt erhältlich sind, und ihnen ein wahrhaftes Geräteerlebnis der nächsten Generation bieten, das sie fesseln wird“, so Jim Ryan.

Tatsächlich scheint Sony den Geschmack der Spieler zu treffen. Aktuelle Umfragen legen nahe, dass es Microsoft trotz der massiven Marketingbemühungen und Milliardeninvestitionen nicht gelang, große Gruppen zum Umstieg auf die Xbox Series X zu bewegen. Auch die Idee, mit der Xbox Series S ein günstiges Einstiegsgerät zu etablieren, scheint momentan keine Früchte zu tragen.

Sollten die Redmonder an der Strategie festhalten, die Verkaufszahlen der eigenen Konsolen zu verheimlichen, kann der Erfolg der kommenden Konsolen in den nächsten Monaten nur schwer verglichen werden. Fest steht zumindest: Erscheinen werden die Next-Gen-Konsolen im kommenden November. Für den Launch der PS5 wurde der 19. November 2020 ausgewählt.

