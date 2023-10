Lords of the Fallen: Patch führt einige Gameplay-Anpassungen durch

Lords of the Fallen:

Seit vergangenem Freitag ist das Soulslike „Lords of the Fallen“ erhältlich. Nun brachte Hexworks einen Patch heraus, der sich auf die Balance konzentriert und noch ein paar Optimierungen enthält. Zudem haben die Entwickler einen Crash behoben, der auftreten konnte, wenn Feinde sich wegen eurer Anwesenheit alarmiert haben.

Den Scharfschützen in Pilgrim Perch hat das Entwicklerteam eine neue Zielfunktion verpasst. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit jetzt hoch, dass sie ihre Schüsse verfehlen, solltet ihr mindestens 15 Meter entfernt sein.

Bei der Stabilität hat CI Games deutliche Verbesserungen festgestellt. Weitere Ergebnisse sind in den kommenden Builds zu erwarten.

Die restlichen Änderungen

Balancing

Spieler haben die Ringe und Runen gegen Statuseffekte oft nicht beachtet. Daher haben sie einen spürbaren Schub erhalten, um sie konkurrenzfähiger gegenüber anderen Typen zu machen und sie in einige Builds einzubauen.

Der Schaden des zweiten Treffers für einhändige Großschwerter wurde leicht erhöht, um ihn an die etwas langsamere Animation anzupassen.

Quests

NSC-Leiche behoben, mit der interagiert werden konnte, bevor die richtigen Questanforderungen erfüllt waren.

Der „fahrende Händler“ verkauft nun 2 Exemplare des Sklavenjägerdolches, um die Spieler zu ermutigen, die Doppelmesser-Haltung zu erforschen, die möglicherweise etwas übermächtig ist und in Zukunft potenziellen Nerfs unterliegt.

Sonstiges

Mehrere werfbare Gegenstände wurden so angepasst, dass sie nicht mehr mit der Kamera kollidieren, was unerwünschte Zooms verhindert.

Das Überschwappen von Text bei „Angriffskraft“ wurde für mehrere Sprachen behoben. Darunter Französisch, Italienisch, Brasilianisch-Portugiesisch und Spanisch.

Ein Problem mit der Streaming-Lautstärke auf dem Lehen des Kältefluchs wurde behoben, um zu verhindern, dass Spieler in die Leere fallen, während die Karte nicht vollständig geladen war. Betrifft vor allem Spieler wie Auteru.

„Lords of the Fallen“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Die PC-Version mit 50 Testwertungen schaffte es auf einen Metascore von 76 Punkten, was ein gelungenes Soulslike-RPG verspricht.

Patch-Quelle: Steam

