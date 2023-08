Armored Core 6: Dateigröße auf PlayStation und Preload-Datum bekannt

Wie wir seit Ende April berichten, erscheint der sechste „Armored Core“-Ableger am 25. August. Versorgt werden der PC und alle modernen Konsolen bis auf die Switch. Für die Standard-Edition zahlt ihr 69,99 Euro.

Den Preload können die Vorbesteller am 23. August – also zwei Tage vorher – in Anspruch nehmen. Ladet euch den Mech-Shooter an diesem Tag herunter, um am Release-Tag sofort loslegen zu können.

Wie groß der Download ausfallen wird? Spielt ihr auf der PS5, sind es genau 43,3 Gigabyte. PS4-Spieler hingegen müssen zwölf GB mehr an freiem Speicherplatz übrig haben. Oder genau geschrieben: 55,67 Gigabyte. Die Kraken-Technologie sorgt also erneut für eine spürbare Kompression.

Die Dateigröße der anderen drei Plattformen sind nicht bekannt. Stark von den oben angegebenen Speichergrößen werden sich diese aber wohl nicht unterscheiden.

Auch wenn die Grafik von „Armored Core 6“ in der Kritik steht, hat das Spiel in Sachen Gameplay einiges zu bieten. So dürft ihr euch auf rasante Mech-Gefechte mit reichlich Effekten einstellen. Vor allem die Bosskämpfe sollen echte Highlights darstellen.

Unzählige Anpassungsmöglichkeiten für euren Kampfroboter stehen zur Verfügung. Probiert hier fleißig aus, um die anspruchsvollen Missionen meistern zu können. Verrückt machen müsst ihr euch aber nicht: Der Einstieg soll dieses Mal deutlich einfacher sein als bei den Vorgängern.

