Armored Core 6: Update 1.02 – Waffen-Balance verbessert und Fehler behoben

Bandai Namco und FromSoftware haben für “Armored Core 6: Fires of Rubicon“ das Update 1.02 veröffentlicht und zugleich den Changelog zur Ansicht bereitgestellt.

Mit dem neusten Patch sollen verschiedene Fehler behoben sowie eine bessere Balance der Waffeneinheiten im frühen und mittleren Teil des Spiels gewährleistet werden, um die Vielfalt beim Erstellen von Charakter-Builds zu erhöhen.

Im Changelog zum Update 1.02 von “Armored Core 6: Fires of Rubicon“ sind mehrere Waffeneinheiten erwähnt, an denen Balance-Anpassungen vorgenommen wurden. Für das Maschinengewehr DF-MG-02 CHANG-CHEN gilt beispielsweise: Erhöhte Angriffskraft, Gesamtschussleistung und Projektilgeschwindigkeit sowie verringerte Nachladezeit.

Diese Beschreibung wiederholt sich bei vielen der anderen Waffenaufsätze, wie im vollständigen Changelog nachzulesen ist.

Keine Gnade für Endgegner: Mission-Ziele jetzt dank Bug-Fixes erreichbar

Ebenfalls wurden zahlreiche Fehler ausgemerzt. Das gilt beispielsweise für einen Bug, der verhinderte, dass bestimmte Waffen dem Boss der Mission „Zerstöre das bewaffnete Bergbauschiff“ Schaden zufügen konnten.

Gleichzeitig ging es einem Fehler an den Kragen, der dazu führte, dass der Endgegner der Mission „Verhindere die Bergung neuer Technologien durch Unternehmen“ den Spieler nicht erkennen konnte.

Das war längst nicht alles: Den kompletten Changelog zum Update 1.02 von “Armored Core 6: Fires of Rubicon“ samt aller Balance-Anpassungen und Fehlerbehebungen könnt ihr euch hier anschauen.

Ergänzend weisen die Entwickler darauf hin: Falls das Spiel in den Netzwerkeinstellungen des Systemmenüs auf Offline-Modus eingestellt ist, werden die neuesten Regelupdates nicht heruntergeladen und somit bleibt das Spiel bei der Version 1.02 (statt 1.02.1) stehen – selbst wenn das Update durchgeführt wird. Vor dem Anwenden von Updates sollte sichergestellt werden, dass sich das Spiel im Online-Modus befindet.

Die Entwickler versichern den Spielern zudem, dass in einem kommenden Update Änderungen an der PvP-Balance eingeführt werden, was einen positiven Einfluss auf das Spielerlebnis haben dürfte.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ kam am 25. August 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam in den Handel. Hier gehts zum Test von PLAY3.DE.

