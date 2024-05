Detektiv Conan: 27. Kinofilm des Anime-Dauerbrenners stellt neuen Franchise-Rekord auf!

Der neueste Kinofilm der Anime-Reihe "Detektiv Conan" feierte vor kurzem sein großes Debüt in Japan und stellte dabei einen geradezu unfassbaren Rekord auf.

Am 12. April 2024 fiel nach langer Wartezeit der Startschuss für den mittlerweile 27. Film von „Detektiv Conan“ in den japanischen Kinos. Das neueste Leinwandabenteuer mit dem Namen „Hyakuman Doru no Michishirube“ (englischer Titel „The Million-dollar Pentagram“) scheint die große Erfolgsstory der Filmreihe nicht nur fortzusetzen, sondern noch eine Schippen obendrauf zu legen.

Wie erfolgreich ist der neue Detektiv Conan-Film?

Wie aus einem aktuellen Bericht von Anime News Network hervorgeht, wurden von „Detective Conan: The Million-dollar Pentagram“ innerhalb von gerade mal 22 Tagen nach dem offiziellen Kinostart in Japan mehr als 7,32 Millionen Karten verkauft. Das bedeutet einen Umsatz von etwa 10,5 Milliarden Yen, was umgerechnet einem Betrag von fast 64,4 Millionen Euro entspricht. Das ist bereits für sich gesehen eine beachtliche Leistung, gleichzeitig konnte das neue Detektiv-Abenteuer einen neuen Rekord aufstellen.

Es ist nicht nur der zweite Film des Franchise, das die Marke von zehn Milliarden Yen knacken konnte. Dieses Kunststück gelang sogar zwei Tage schneller als es beim Vorgänger „Detektiv Conan: Das schwarze U-Boot“ der Fall war. Dieser benötigte seinerzeit nämlich 24 Tage, um den Meilenstein zu erreichen.

Doch damit nicht genug der Erfolgsmeldungen: Dank dieses jüngsten Ergebnisses ist „Detektiv Conan“ die erste japanische Anime-Filmreihe, von der zwei Filme direkt hintereinander die 10-Milliarden-Marke knacken konnten. Außerdem legte „Detective Conan: The Million-dollar Pentagram“ den bisher besten Filmstart des Jahres in Japan überhaupt hin. Damit löste der Film den bisherigen Spitzenreiter „HAIKYU!! The Dumpster Battle“ ab.

Wann kommt der neue Detektiv Conan-Film nach Deutschland?

Bisher ist nicht bekannt, ob und wann die deutschen Fans „Detective Conan: The Million-dollar Pentagram“ zu Gesicht bekommen werden. Hierzulande könnte es noch eine ganze Weile dauern, bis das neue Anime-Werk mit dem berühmten Detektiv Conan Edogawa verfügbar sein wird. Bis dahin könnt ihr euch auf Crunchyroll noch einmal seine alten Fälle anschauen.

