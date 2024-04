Crunchyroll: Ab sofort bei Prime Video als eigener Anime-Channel verfügbar

Im Laufe der Jahre hat sich Streaming-Service Crunchyroll zusehends zur Topadresse für Anime-Fans entwickelt. Seit der Übernahme durch Sony könnt ihr den umfangreichen Katalog des VoD-Anbieters sogar über mehr Wege als jemals zuvor abrufen, etwa direkt über einen Sony Bravia-TV oder als Bestandteil des PlayStation Plus Premium-Angebots. Nun verkündete das Unternehmen, ab sofort auch als eigener Channel bei Prime Video verfügbar zu sein.

Das bestätigte Crunchyroll im Rahmen einer Pressemitteilung. Amazon Prime-Mitglieder haben nun die Möglichkeit, zwischen zwei Crunchyroll-Abonnements zu wählen: Fan und Mega Fan. Ein Fan-Abo kostet monatlich 6,99 Euro, während das Mega Fan-Angebot 9,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt. In beiden Fällen können die Kunden neue Episoden aktueller Anime-Serien kurz nach japanischer TV-Premiere im Simulcast streamen.

Crunchyroll Mega Fan-Abo bei Prime Video enthält weitere Vorteile

Im Mega Fan-Abonnement erhaltet ihr darüber hinaus noch zusätzliche Vorteile. Unter anderem ist es möglich, die Crunchyroll-Inhalte herunterzuladen, um sie offline anschauen zu können. Außerdem sind weitere Vorteile enthalten, sobald diese verfügbar werden.

Wer nicht direkt den Crunchyroll-Channel bei Prime Video abonnieren möchte, kann auch eine 14-tägige Probezeit in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit steht eine Auswahl verschiedener Titel zur Verfügung. Hierzu zählen unter anderem hochkarätige Anime-Titel wie „Attack on Titan“, „Black Clover“, „Chainsaw Man“, „Detektiv Conan“, „Die Tagebücher der Apothekerin“, „Haikyu!!“, „Jujutsu Kaisen“, „Mashle: Magic and Muscles“ sowie „Psycho-Pass“.

Ihr sucht nach neuen Anime-Serien für die Frühlings-Season bei Crunchyroll? Dann schaut euch gerne unsere Tipps an:

Solltet ihr den Crunchyroll-Channel bei Prime Video zu abonnieren, könnt ihr diesen mit einem Account auf der Crunchyroll-Website verknüpfen. Ein bestehendes Abo, das ihr bereits direkt bei Crunchyroll besitzt, könnt ihr jedoch nicht mit dem Prime Video-Angebot verknüpfen.

Wie viele Serien genau während des 14 Tage währenden Testzeitraums zur Verfügung stehen und welche davon neben der japanischen Originaltonspur mit deutschen Untertiteln alternativ auch mit deutscher Synchronisation angeboten werden, können wir euch an dieser Stelle leider nicht genau sagen. Diesbezüglich haben wir bei Crunchyroll nachgefragt und werden diesen Artikel entsprechend updaten, sobald wir hierzu eine Antwort erhalten haben.

„Die Erweiterung unserer Prime Video-Partnerschaft wird es noch mehr Fans weltweit ermöglichen, ihre Anime-Abenteuer zu beginnen oder zu vertiefen“, erklärte Terry Li, EVP of Emerging Business, Crunchyroll. „Besonders mit dem Start der neuen Season gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um in die Welt der Anime auf Crunchyroll einzutauchen.“

Auch seine Kollegin Kelly Day, Head of International & VP, Prime Video, äußerte sich zur Kooperation: „Prime Video ist ein globales Unterhaltungsangebot mit einer großen Auswahl an Premium-Inhalten, darunter auch Programme von Drittanbietern.“ Mit dieser Ausweitung des Angebots, unter anderem in Deutschland, „freuen wir uns, dass nun mehr Kunden weltweit bequem Anime-Inhalte direkt in einer App auf Prime Video streamen können.“

Im Januar konnte Crunchyroll die Zahl von 13 Millionen zahlenden Abonnenten knacken und ist damit der weltweit größte auf Anime-Inhalte spezialisierte Streaming-Service. Es verdeutlicht klar, wie gefragt der hunderte Titel umfassende Katalog des VoD-Service ist. Außerdem untermauert es, wie sehr die Nachfrage nach Anime-Inhalten in den letzten Jahren gewachsen ist.

Was ist eure Meinung dazu, dass Crunchyroll ab sofort als eigener Prime Video-Channel verfügbar ist?

