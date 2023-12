Chainsaw Man: MAPPA kündigt mit Reze Arc eine Filmfortsetzung zur brutalen Anime-Serie an

Letztes Jahr startete mit „Chainsaw Man“ eine brutale Anime-Serie, die bereits vor ihrer Premiere einen immensen Hype verursachen konnte. Obwohl die Adaption der gleichnamigen Manga-Reihe sowohl bei Kritikern als auch Fans gut ankam, hielt sich Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“) anschließend mit Details zu einer Fortsetzung zurück. Im Rahmen des Jump Festa ’24-Events kündigten die Verantwortlichen nun offiziell eine Filmfortsetzung der Anime-Show an.

Mit „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ befindet sich derzeit ein Anime-Kinofilm zur Marke in Arbeit, der die Handlung der 1. Staffel der Serie fortsetzen wird. Wie der Titel bereits vermuten lässt, erwartet Fans hier eine Umsetzung des „Reze Arc“ oder auch „Bomb Girl Arc“. Hierbei handelt es sich um den fünften Handlungsabschnitt der Public Safety-Saga. Ein erstes Teaser-Video sowie ein Key Visual findet ihr wie immer weiter unten im Artikel.

Details zum Chainsaw Man-Kinofilm noch rar gesät

Im Verlauf des „Reze Arc“ trifft Protagonist Denji auf ein Mädchen, das in ihn verliebt zu sein scheint. Allerdings stellt sich später heraus, dass diese für einen seiner Feinde arbeitet. Im japanischen Original wird Reina Ueda (Shuka Karino in „Darwin’s Game“) dem neuen Charakter Reze ihre Stimme leihen. Synchronsprecher Kikunosuke Toya (Mikoto Yuzuki in „The Yuzuki Family’s Four Sons“) spricht indes erneut Hauptfigur Denji.

Wie bereits die 12 Episoden umfassende 1. Staffel der Anime-Serie, entsteht auch der Anime-Kinofilm „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ im Studio MAPPA. Wer bei der Filmfortsetzung Regie führen oder das Drehbuch beisteuern wird, ist noch unbekannt. Zudem ist ebenfalls unklar, welche Personen die übrigen Schlüsselpositionen während der Produktion bekleiden werden.

Die von Tatsuki Fujimoto geschaffene Manga-Reihe „Chainsaw Man“ startete am 3. Dezember 2018 im Weekly Shonen Jump-Magazin des Shueisha-Verlags („One Piece“). 2022 wechselte die Serie ins Online-Magazin Shonen Jump+. Derzeit umfasst das blutige Fantasy-Drama 150 Kapitel, von denen 143 bereits in 16 Sammelbänden erschienen sind. Mit mehr als 26 Millionen verkauften Bänden zählt die Reihe zu den erfolgreichsten Manga-Serien der letzten Jahre.

Die „Chainsaw Man“-Anime-Serie könnt ihr hierzulande exklusiv bei Crunchyroll streamen. Alle 12 Episoden stehen sowohl im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation zur Verfügung. Die Manga-Reihe erscheint derweil im Egmont-Verlag.

Der kommende Anime-Kinofilm „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ von Studio MAPPA hat gegenwärtig noch keinen Starttermin.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc Official Teaser:

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc Key Visual:

