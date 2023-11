Bluelock Episode Nagi: Neuer Trailer enthüllt endlich den Starttermin des Anime-Films

Der im Oktober 2022 gestartete Fußball-Anime „Bluelock“ war einer der größten Hits der letzten Monate. Deshalb ist es nur wenig verwunderlich, dass die Verantwortlichen bereits an weiteren Projekten arbeiten. Neben einer 2. Staffel der TV-Serie wurde im März 2023 beispielsweise ebenfalls ein Film angekündigt. Gestern veröffentlichten die Macher nicht nur einen neuen Trailer zum Anime-Film, sondern auch den offiziellen Starttermin.

Bis ihr euch den Film selbst ansehen könnt, wird es allerdings noch etwas dauern. Der japanische Release ist aktuell für den 19. April 2024 geplant. Das Video zu „Bluelock -Episode Nagi-“ könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Was hat Nagi vor Bluelock erlebt?

Der kommende Anime-Film „Bluelock -Episode Nagi-“ basiert auf einer gleichnamigen Manga-Reihe, die im Juni 2022 im Bessatsu Shōnen-Magazin des Kodansha-Verlags („Fairy Tail“) gestartet ist. Gezeichnet wird dieses Spin-off zur Hauptgeschichte von Kota Sannomiya.

Im Mittelpunkt dieser Prequel-Geschichte steht Seishiro Nagi, der noch im zweiten Jahr der Oberstufe ist. Er gilt in der Schule als Problemfall – zumindest bis er seine Begeisterung für Fußball entdeckt. So beginnt seine Reise, die ihn später ins „Bluelock“-Programm bringen soll.

Wie bereits die 1. Staffel der TV-Serie entsteht auch „Bluelock -Episode Nagi-“ im Studio 8-bit, das zuletzt am Mecha-Abenteuer „Synduality Noir“, einem Anime-Spin-off zum kommenden Actionspiel „Synduality: Echo of Ada“, arbeitete. Regie beim kommenden Anime-Film führt Shunsuke Ishikawa („Sword Art Online: Alicization“) nach einem Drehbuch von Taku Kishimoto („Haikyu!!“). Masaru Shindou („Fruits Basket“) ist indes für das Charakterdesign verantwortlich.

„Bluelock -Episode Nagi-“ startet am 19. April 2024 in Japan. Ein deutscher Starttermin ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Die 1. Staffel der Anime-Serie ist hierzulande sowohl im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation bei Crunchyroll verfügbar. Darüber hinaus veröffentlicht Crunchyroll ebenfalls die „Bluelock“-Manga-Reihe in Deutschland. Bisher sind 13 Bände erhältlich.

