Dragon Ball Daima: Neue Anime-Serie für Herbst 2024 mit Teaser Trailer angekündigt!

Mehr als fünf Jahre ist es inzwischen her, dass in Japan die letzte Episode von „Dragon Ball Super“ im TV ausgestrahlt wurde. Doch die Abenteuer von Son-Goku, Vegeta & Co. sind deshalb selbstverständlich noch längst nicht vorbei, denn nach zuletzt zwei Anime-Kinofilmen kündigten die Verantwortlichen im Rahmen der New York Comic Con 2023 mit „Dragon Ball Daima“ eine neue Anime-Serie zur beliebten Franchise an, die im kommenden Jahr starten soll!

Kurz nach der Ankündigung während der Convention wurde der Teaser Trailer veröffentlicht, den ihr euch wie gewohnt weiter unten ansehen könnt.

Son-Goku wird wieder jung

Ausgehend von den Szenen im Trailer dürften neue Widersacher auf der Bildfläche zu erscheinen, die einen Blick in die bisherigen Erlebnisse unserer Hauptfiguren werfen. Wenig später soll es eine Verschwörung geben und jemand sorgt mit der Hilfe des göttlichen Drachen Shenlong dafür, dass sich alle unsere Helden wieder in Kinder verwandeln. Das dürfte Son-Goku, Vegeta, Bulma und all die anderen Protagonisten vor allerlei knifflige Probleme stellen.

Im Laufe der Geschichte von „Dragon Ball Daima“ sollen Son-Goku und der Kaioshin in eine neue Welt aufbrechen, um so einen Weg zu finden, ihre alten Körper zurückzuerlangen. Akio Iyoku, der viele Jahre als Redakteur für den Shueisha-Verlag („Dragon Ball“) arbeitete, bestätigte auf der NYCC, dass sich die Fans auf viele neue Abenteuer und eine nie zuvor gesehene Seite der von Akira Toriyama geschaffenen legendären Kult-Franchise freuen dürfen.

Apropos Toriyama: Laut Iyoku-san war der Schöpfer der Reihe stärker in die Arbeiten an „Daima“ involviert als an jeden bisherigen Ableger der Marke. Der Mangaka schrieb nicht nur die Story der kommenden Anime-Serie, sondern designte auch Haupt- und Nebencharaktere sowie diverse Monster und Vehikel. Zudem habe Toriyama-sensei ebenfalls den Titel der Show vorgeschlagen. Nach einem langen Prozess sei dieser vor wenigen Tagen offiziell abgesegnet worden.

Des Weiteren ließ es sich der „Dragon Ball“-Erfinder nicht nehmen, einen Brief anlässlich der Ankündigung seines neuesten Werkes zu schreiben. Darin sagt er, „Daima“ sei ein erfundenes Wort, das sich ungefähr mit „böse“ übersetzen ließe. „Es ist ein großes Abenteuer mit intensiver Action in einer unbekannten und mysteriösen Welt.“ Nach langer Zeit soll Son-Goku in der neuen Anime-Serie übrigens auch wieder seinen Mönchsstab in den Kämpfen einsetzen.

„Dragon Ball Daima“ soll im Herbst 2024 im japanischen TV starten. Ob die Anime-Serie auch zeitnah ihren Weg zu uns finden wird, ist derzeit noch unbekannt. Produziert werden wird die Show von Toei Animation („Dragon Ball Super“).

Weitere Informationen sollen während des nächsten Dragon Ball Games Battle Hour-Events enthüllt werden, das am 27. und 28. Januar 2024 in Los Angeles stattfinden wird.

Dragon Ball Daima Teaser Trailer

Wie gefällt euch der erste Teaser Trailer zu „Dragon Ball Daima“?

