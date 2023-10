Dragon Ball XenoVerse 2: Major Update steht bevor und PS5-Version auf dem Weg

Schon am morgigen Donnerstag kommt ein großes Update heraus. Außerdem kündigte Bandai Namco eine native PS5-Version an.

Vor wenigen Tagen hatte das Kampf-RPG „Dragon Ball XenoVerse 2“ sein siebenjähriges Jubiläum. Um das mit euch zu feiern, veröffentlicht Bandai Namco am 12. Oktober ein fettes Update. Morgen ist es also schon so weit.

Unter anderem enthalten ist das Event „Festival of Universes“ und der neue Battle-Modus „Cross Versus“. Zusätzlich wird die Levelobergrenze eures Avatars freigeschaltet. Und dann kriegt ihr noch eine Fähigkeit namens „Ultra Instinct“ sowie mehrere Verbesserungen. Das alles soll euer Spielerlebnis deutlich spaßiger gestalten.

Darüber hinaus gab der Publisher bekannt: Nächstes Jahr erscheint eine Current-Gen-Version. Betroffen sind davon die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

DLC kommt ebenfalls nächstes Jahr

Im Übrigen ist für 2024 noch ein DLC geplant. Damit bekommen die Spieler ein neues Szenario, weitere spielbare Charaktere und andere Dinge geliefert.

In den letzten Jahren hat „Dragon Ball XenoVerse 2“ bereits zahlreiche Zusatzinhalte erhalten. Wie wir heute sehen, ist der Post-Launch-Support auch sieben Jahre nach der Veröffentlichung immer noch nicht vorbei. Die Fans dürfen also weiterhin gespannt sein.

Im PlayStation Store kostet das missionsbasierte Rollenspiel bis zum 12. Okober nur 9,99 Euro. Somit spart ihr die Hälfte des eigentlichen Verkaufspreises. Wer hingegen PS Plus Extra abonniert hat, kann sich das Game ohne Zusatzkosten herunterladen. Alle DLC-Packs der letzten Jahre sind inbegriffen.

Diese „ultimative Dragon Ball Erfahrung“ lässt euch einen eigenen Kämpfer erstellen. Mit ihm könnt ihr Canton City erkunden und gemeinsam mit bekannten Charakteren trainieren. Im Laufe der Geschichte müsst ihr dann gegen mächtige Bösewichte antreten. Übrigens dürft ihr auch online gegen andere Spieler antreten oder euch mit ihnen zusammenschließen.

